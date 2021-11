Blue Origin de Bezos lancera Michael Strahan et 5 autres dans l’espace

Blue Origin de Jeff Bezos a annoncé mardi l’équipage de son lancement le 9 décembre, qui portera le co-présentateur de « Good Morning America » ​​et l’ancien géant de New York Michael Strahan ainsi que cinq autres personnes au-delà de l’atmosphère.

Strahan et Laura Shepard Churchley, la fille aînée d’Alan Shepard, qui a été le premier Américain à voler dans l’espace, sont toutes deux des invités du vol, a déclaré Blue Origin dans un communiqué.

Quatre autres paient leurs sièges, bien que Blue Origin n’ait pas révélé combien ils ont payé.

Les quatre clients incluent le capital-risqueur Lane Bess et son fils, Cameron, ainsi que l’investisseur aux poches profondes Evan Dick. L’investisseur providentiel et PDG de Voyager Space, Dylan Taylor, paie également un siège sur le vol.

« Lane et Cameron Bess deviendront le premier couple parent-enfant à voler dans l’espace », a déclaré Blue Origin dans un communiqué.

C’est la première fois que la fusée New Shepard de Blue Origin transportera six astronautes dans l’espace, fonctionnant à pleine capacité.

Il s’agit du troisième vol en équipage de la fusée dans l’espace cette année.

En juillet, le premier vol en équipage de la fusée dans l’espace a transporté le fondateur Jeff Bezos dans l’espace, faisant du fondateur d’Amazon l’astronaute le plus riche du monde, même s’il a perdu son titre d’homme le plus riche du monde au profit du PDG de Tesla, Elon Musk.

Bezos a été rejoint par son frère Mark et Oliver Daemen, un jeune diplômé du secondaire de 18 ans originaire des Pays-Bas, ainsi que par le pionnier de l’espace Wally Funk, âgé de 82 ans, qui a marqué l’histoire en devenant la femme la plus âgée à s’envoler dans l’espace. .

Le nouveau Blue Origin Crew, dans le sens horaire à partir du haut à gauche : Lane Bess, Cameron Bess, Evan Dick, Michael Strahan, Laura Shepard Churchley et Dylan Taylor.Blue OriginEn juillet, Jeff Bezos a volé avec son frère Mark, Wally Funk et Oliver Daemen.Blue Origin/Handout via REUTERS

Le mois dernier, Blue Origin a lancé un autre groupe de passagers, dont William Shatner, qui a joué le célèbre capitaine Kirk dans la série télévisée originale « Star Trek », dans l’espace.

Les vols de Blue Origin durent environ 10 minutes car ils montent juste au-delà d’une altitude de 66 miles.

Malgré les récents lancements très médiatisés de Blue Origin, l’entreprise est embourbée dans la controverse depuis qu’un groupe de 21 employés, anciens et actuels, a accusé l’entreprise de favoriser un environnement de travail « toxique » et sexiste qui a même poussé certains employés à avoir des pensées suicidaires.

En octobre, Blue Origin a lancé un autre groupe de passagers, dont l’acteur William Shatner.Blue Origin via AP

Notamment, l’un des rares anciens employés nommés de ce groupe, Alexandra Abrams, est apparu sur le rival de « Good Morning America » ​​ »CBS Mornings » pour sa première interview sur les allégations.