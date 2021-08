Blue Origin de Bezos poursuit la NASA pour avoir accordé le contrat exclusif de Musk à SpaceX pour renvoyer des astronautes sur la Lune

Jeff Bezos montre une maquette de l’atterrisseur lunaire Blue Moon de Blue Origin. (Photo . / Alan Boyle)

Après s’être concentré pendant une grande partie de sa carrière sur la livraison de colis à domicile, Jeff Bezos se concentre sur la livraison d’humains sur la Lune, et lundi, son entreprise spatiale commerciale a montré à quel point elle prend au sérieux ses ambitions lunaires.

Blue Origin de Bezos a déposé une plainte contre le gouvernement américain au sujet de la décision de la NASA d’attribuer un contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX d’Elon Musk pour construire ce qui serait le premier atterrisseur lunaire à transporter des astronautes sur la Lune depuis l’ère Apollo.

La décision a déjà fait l’objet d’une protestation de Blue Origin, qui a été rejetée par le Government Accountability Office le 30 juillet. La protestation de Blue Origin, déposée lundi matin devant la Cour fédérale des réclamations des États-Unis, aggrave la question dans une tentative de trouver un plus issue favorable dans le système judiciaire.

L’enjeu, outre la valeur financière du contrat, est le prestige d’un partenariat avec la NASA sur ce qui promet d’être une étape historique pour son programme d’exploration de la lune Artemis. L’objectif est de ramener les astronautes sur la Lune dès 2024.

Entre-temps, la situation s’est transformée en une petite querelle. Une infographie de Blue Origin, par exemple, a précédemment critiqué le plan de SpaceX comme « extrêmement complexe et à haut risque ».

Se référant à Blue Origin, Musk a tweeté en réponse: “Ce qui est triste, c’est que même si le Père Noël a soudainement rendu son matériel réel gratuitement, la première chose que vous voudriez faire est de l’annuler.”

Dans leur offre pour le contrat, Blue Origin et ses partenaires de l’industrie – Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper – ont proposé une version renforcée de l’atterrisseur lunaire d’Apollo, avec un élément de descente, un élément d’ascension et un élément de transfert. Une autre société, Dynetics, a proposé une conception intégrée surbaissée qui atterrirait à la surface et décollerait à nouveau.

SpaceX prévoit de construire une version personnalisée de sa super-fusée Starship pour ramener les astronautes sur la Lune.

L’offre de l’équipe Blue Origin était évaluée à près de 6 milliards de dollars, soit deux fois plus que l’offre de SpaceX. L’offre de Dynetics était de l’ordre de 9 milliards de dollars.

Devant le tribunal lundi matin, Blue Origin a demandé l’autorisation de déposer sa plainte sous scellés, de sorte que ses allégations exactes ne sont pas connues. Cependant, dans une motion d’accompagnement, Blue Origin déclare que la protestation de l’offre « conteste l’évaluation illégale et inappropriée des propositions par la NASA » et fait référence à la décision d’attribuer un seul contrat, l’un des problèmes cités dans sa protestation du GAO.

La NASA avait initialement espéré financer deux des trois équipes pour continuer à travailler sur leurs systèmes d’atterrissage humain, ce qui aurait fourni une option de sauvegarde. Les responsables de l’agence ont cité les limites budgétaires du Congrès comme l’une des raisons pour lesquelles il n’y avait qu’un seul prix.

Blue Origin et Dynetics ont toutes deux fait valoir en vain devant le GAO qu’une attribution unique favoriserait la concurrence et la redondance technique.

Dans le cadre de son évaluation initiale, la NASA a classé la proposition de SpaceX la plus élevée pour des raisons techniques.

Comprend les rapports précédents d’Alan Boyle, rédacteur en chef de ..