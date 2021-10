Blue Origin emmène William Shatner de Star Trek à la dernière frontière

Le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin allume son moteur. (Origine bleue via YouTube)

La réalité a rattrapé la science-fiction aujourd’hui lorsque l’acteur de Star Trek William Shatner, alias le capitaine James T. Kirk, a brièvement traversé l’espace à bord du vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin.

Dans le processus, Shatner, 90 ans, a remporté le titre du plus vieil humain de l’espace, moins de trois mois après que le pionnier de l’aviation Wally Funk, âgé de 82 ans, a établi ce record lors du tout premier vol en équipage de Blue Origin.

« Et ça, les gars ? » On pouvait entendre Shatner dire pendant la descente. «Cela ne ressemblait à rien de ce qu’ils ont décrit. … C’était différent de tout ce que vous pourriez ressentir.

La mission d’aujourd’hui sur le site de lancement 1 de Blue Origin dans l’ouest du Texas était la 18e pour la race de vaisseaux spatiaux New Shepard, dont 16 vols sans équipage au cours des six dernières années. Cela a marqué une journée radieuse pour l’entreprise spatiale de Jeff Bezos dans le Kent, dans l’État de Washington, au milieu d’un ensemble de défis et de controverses.

Le vol a suivi le modèle établi par la mission marquante de juillet, qui a transporté Funk, Bezos, son frère Mark et l’étudiant néerlandais Oliver Daemen à travers la frontière spatiale de 100 kilomètres (62 miles) connue sous le nom de ligne Karman.

Aujourd’hui, Shatner a été rejoint par trois autres astronautes : Chris Boshuizen, un capital-risqueur qui a cofondé Planet Labs ; Glen de Vries, co-fondateur de Medidata Solutions, aujourd’hui cadre chez Dassault Systems ; et Audrey Powers, vice-présidente de Blue Origin pour la mission et les opérations aériennes de New Shepard.

Boshuizen et de Vries ont payé un tarif non divulgué pour leur voyage, tandis que Shatner et Powers ont volé au nom de Blue Origin.

Avant de se diriger vers la rampe de lancement, l’entraîneur de l’équipage Blue Origin, Sarah Knights, a remis au quatuor des pièces commémoratives. « La tête nous y va, la queue nous ne le faisons pas », a plaisanté Shatner.

Aucune pièce n’a été lancée: au lieu de cela, les astronautes ont été conduits vers le pad dans un camion Rivian avec un Bezos en uniforme agissant comme chauffeur. Ils ont grimpé les sept volées d’escaliers de la tour de lancement, puis se sont attachés à leurs sièges sous la direction des chevaliers. Bezos lui-même a fermé la trappe.

Après une série de prises dans le compte à rebours, le propulseur à hydrogène New Shepard a décollé à 9h50 CT (7h50 PT), poussant la capsule de l’équipage vers une hauteur maximale de plus de 351 000 pieds (107 kilomètres, ou 66,5 miles) avant que les deux éléments du vaisseau spatial ne se séparent. Shatner et les autres ont eu quelques minutes pour se lever de leurs sièges, flotter en zéro-G et contempler la Terre incurvée à travers les baies vitrées de la capsule.

Alors que le booster s’envolait pour un atterrissage autonome sur une piste d’atterrissage non loin de la rampe de lancement, les quatre voyageurs spatiaux sont retournés à leur siège pour une descente en parachute dans le désert du Texas. Le trajet a duré environ 10 minutes.

Après l’atterrissage, Bezos a ouvert l’écoutille et a conduit l’équipage à une série de câlins de la part de ses amis et de sa famille – et une gerbe de champagne de fête.

« Tout le monde dans le monde doit le faire », a déclaré Shatner à Bezos alors qu’il se tenait à l’extérieur de la capsule. « C’était incroyable. … Pour voir les couleurs bleues défiler, et maintenant vous regardez dans le noir. … Il y a la Terre Mère et le confort, et il y a l’espace. Y a-t-il la mort ? Je ne sais pas.

« Ce que vous m’avez donné est l’expérience la plus profonde que je puisse imaginer », a déclaré Shatner, apparemment dépassé. «Je suis tellement rempli d’émotion à propos de ce qui vient de se passer. C’est tellement extraordinaire. J’espère ne jamais m’en remettre. »

Bezos a ensuite donné à chacun des dépliants une épingle d’astronaute sur mesure et un câlin. Des milliers de cartes postales ont été emballées à bord de la capsule du Club for the Future, le programme éducatif à but non lucratif de Blue Origin, et seront renvoyées aux expéditeurs maintenant qu’ils sont revenus de l’espace.

Le propulseur de fusée New Shepard arrive pour un atterrissage autonome. (Origine bleue via YouTube) La capsule de l’équipage New Shepard descend à son atterrissage. (Origine bleue via YouTube) La capsule de l’équipage se trouve sur son site d’atterrissage. (Photo d’origine bleue) Flanqué de Jeff Bezos et de sa compagne Lauren Sanchez, William Shatner se réjouit des impressions laissées par son vol spatial suborbital. (Origine bleue via YouTube)

Shatner était la star de la mission d’aujourd’hui, grâce à son statut de longue date de célébrité du spectacle spatial. Il était le capitaine du vaisseau spatial dans la série originale « Star Trek » en 1966-1969, à une époque avant la naissance de ses trois camarades de bord, et a joué des rôles dans une série de films Star Trek ainsi que dans des films et des séries télévisées non spatiaux. .

Il a également servi de pitchman pour Priceline, et parfois, Shatner avait l’air de jouer ce rôle à titre officieux pour Bezos et sa vision de l’espace. « Le concept de Jeff Bezos pour faire vivre et construire dans l’espace, et faire de la pollution une chose du passé – quelles sont les nobles ambitions, et quelqu’un doit le démarrer », a-t-il déclaré dans une vidéo de pré-lancement publiée par Blue Origin.

Jusqu’à présent, New Shepard semble être l’élément le plus réussi du programme spatial à plusieurs volets de Blue Origin. Après la première mission en équipage de juillet, Bezos a déclaré que son entreprise spatiale de 21 ans avait accumulé près de 100 millions de dollars de ventes privées pour de futurs vols spatiaux suborbitaux. Le prochain vol avec équipage devrait avoir lieu à la fin de cette année, et il y aura également des missions de recherche sans équipage.

Blue Origin a connu des revers sur d’autres fronts, notamment des retards dans le développement de son moteur de fusée BE-4 de nouvelle génération et de sa fusée New Glenn de classe orbitale. Ce printemps, il a perdu face à SpaceX dans une compétition de plusieurs milliards de dollars pour construire le premier atterrisseur lunaire à transporter des astronautes pour le programme lunaire Artemis de la NASA. Une décision sur la contestation judiciaire de Blue Origin est attendue le mois prochain.

Il y a également eu des signes de dissension interne : le mois dernier, un essai attribué à 21 employés actuels et anciens de Blue Origin a accusé l’entreprise de laxisme en matière de harcèlement sexuel et de sécurité des vols.

Selon l’essai, la plupart des auteurs « ne voleraient pas sur un véhicule Blue Origin » en raison de problèmes de sécurité. Peut-être en réponse à l’essai, la diffusion Web Blue Origin d’aujourd’hui a mis l’accent sur la sécurité du système New Shepard.

« Il y a beaucoup de gens chez Blue qui seraient ravis de voler sur New Shepard, et je suis heureux de me compter parmi eux. C’est un système fantastique. C’est un système très robuste », a déclaré Andrew Lake, directeur principal de la sécurité et de l’assurance de mission de New Shepard, dans une interview préenregistrée.

« Eh bien, j’espère que nous pourrons y aller un jour », a répondu Ariane Cornell, qui est également commentatrice du lancement et directrice des ventes astronautes et orbitales de Blue Origin.