Blue Origin envisage de créer une station spatiale commerciale

27/10/2021 à 18:22 CEST

SPORT.es

Blue Origin a des projets plus ambitieux que le simple tourisme spatial. Aujourd’hui, la société de vols spatiaux appartenant à Jeff Bezos a annoncé qu’elle travaillait également à la création de sa propre station spatiale. Appelé Récif Orbitalpromet d’être une sorte de centre industriel et commercial, et est destiné à commencer à fonctionner dans la seconde moitié de cette décennie.

Sera développé et exploité en association avec Sierra Space, une filiale de la société Sierra Nevada. Cette entreprise est peut-être mieux connue pour Dream Chaser, un vaisseau spatial qui entrera en service en 2022 et transportera du fret vers la Station spatiale internationale. Orbital Reef est également soutenu par Boeing, Redwire Space, Genesis Engineering Solutions et Arizona State University. L’entreprise espère utiliser Le Starliner de Boeing et le Dream Chaser de Sierra Space pour transporter des marchandises et des passagers jusqu’à Orbital Reef.

Considérez Orbital Reef comme essentiellement un « parc d’affaires », mais dans l’espace. L’idée est d’offrir aux utilisateurs privés la logistique nécessaire.