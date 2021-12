Blue Origin envoie 6 astronautes en voyage suborbital

La fusée New Shepard de Blue Origin décolle de l’ouest du Texas. (Origine bleue via YouTube)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a guidé un autre voyage spatial suborbital dans le livre des records aujourd’hui – un voyage qui a également marqué un pas de géant vers la routine du tourisme spatial.

Lorsque la fusée New Shepard de Blue Origin a décollé du site de lancement 1 près de Van Horn, au Texas, chacun des six sièges de la capsule d’équipage a été rempli pour la première fois. Au cours des deux précédentes missions en équipage de l’engin réutilisable, en juillet et octobre, seuls quatre avions spatiaux étaient à bord.

Le sextuor comprenait Laura Shepard Churchley, la fille aînée du regretté astronaute de la NASA Alan Shepard. Sa mission suborbitale a fait de lui le premier Américain dans l’espace en 1961 et a inspiré le nom du vaisseau spatial qui vole aujourd’hui.

« Nous l’avons fait, ouais ! » On pouvait entendre Churchley s’exclamer juste avant le toucher des roues.

L’autre invité spécial de Blue Origin pour le vol était Michael Strahan, qui est devenu le premier présentateur de télévision américain (et commentateur de football) en raison de son statut à « Good Morning America » ​​d’ABC (et à Fox Sports).

« Je pense qu’il est sûr de dire que le mot » atterrissage « a un nouveau sens pour Michael Strahan aujourd’hui », a déclaré le commentateur du lancement Jacki Cortese à la fin de la mission.

Parmi les passagers spatiaux payant un tarif non divulgué se trouvaient Lane Bess, fondateur de Bess Ventures, et Cameron Bess, le premier duo parent-enfant à aller dans l’espace ensemble. Il y a une connexion technique avec la région de Seattle pour Cameron, qui utilise les pronoms he/she/they : Ce sont un streamer Twitch (et un furry) qui vit à Redmond, Wash.

L’équipage était complété par Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space et fondateur d’un groupe à but non lucratif appelé Space for Humanity ; et Evan Dick, ingénieur, investisseur et membre directeur de Dick Holdings LLC.

Le fait que quatre clients payants étaient à bord signifiait que la capsule de l’équipage était un peu plus encombrée que lors des missions précédentes – surtout compte tenu du cadre de 6 pieds 5 pouces de Strahan. Mais cela a également marqué le début de ce que l’on pourrait appeler des opérations de routine pour le programme spatial suborbital de l’entreprise basée dans le Kent, dans l’État de Washington.

Après que Bezos et trois autres aient terminé le premier vol en équipage, le milliardaire a déclaré que Blue Origin avait accumulé près de 100 millions de dollars de ventes négociées en privé, et chaque vol réussi est susceptible d’ajouter à la liste des clients.

La mission d’aujourd’hui était connue sous le nom de NS-19 car elle marquait le 19e lancement du vaisseau spatial New Shepard, un décompte qui comprend des vols sans équipage. Cela a suivi ce qui est maintenant un calendrier bien établi : pour clôturer plusieurs jours d’entraînement, les six astronautes ont conduit des camions électriques Rivian jusqu’à la rampe de lancement, où ils ont grimpé sept volées d’escaliers pour entrer dans la capsule de l’équipage et obtenir un envoi personnel de Bezos.

Le décollage dans le ciel dégagé du Texas s’est produit à 9h01 CT (7h01 PT), et le booster de New Shepard a poussé la capsule de l’équipage à une altitude de 107 kilomètres (351 225 pieds, ou 66,5 miles), juste au-dessus des 100 kilomètres ( 62-mile) Karman Line qui marque la frontière internationalement acceptée de l’espace. De cette hauteur, les astronautes sont sortis de leurs sièges pour vivre quelques minutes d’apesanteur et contempler la Terre incurvée à l’extérieur des fenêtres géantes de la capsule.

Ensuite, la capsule a effectué une descente en parachute vers le désert du Texas, tandis que le propulseur a effectué son propre atterrissage autonome sur une plate-forme près de l’endroit où il a décollé. L’ensemble du trajet a duré un peu plus de 10 minutes.

« Bienvenue, les gars ! » Bezos a dit à l’équipage quand la trappe a été ouverte.

Après l’atterrissage, les spacefliers fraîchement fabriqués devaient recevoir des goupilles d’aile conçues sur mesure par Blue Origin. Ils sont également en lice pour obtenir ce qui pourrait être les dernières ailes d’astronautes commerciales décernées par la Federal Aviation Administration. Cette semaine, la FAA a annoncé qu’elle mettrait fin à son programme d’ailes d’astronautes en 2022, mais continuerait de reconnaître les vols commerciaux sur son site Web.

La capsule de Blue Origin transportait un tas de souvenirs et de souvenirs pendant le vol d’aujourd’hui. Il y avait des cartes postales qui ont été volées pour la fondation éducative à but non lucratif de l’entreprise, le Club for the Future – ainsi que le maillot de football de Strahan et l’anneau du Super Bowl ; un anneau qu’Alan Shepard a transporté dans l’espace pour ses missions Mercury et Apollo ; et un drapeau de la fierté pansexuelle apporté par Cameron Bess ;

Un pendentif transporté dans l’espace à bord de la capsule New Shepard de Blue Origin commémore le signe de la main « Live Long and Prosper » rendu célèbre par le personnage de Star Trek de Leonard Nimoy, M. Spock. (Photo d’origine bleue)

Un souvenir a été volé en l’honneur de Leonard Nimoy, la co-vedette de Shatner dans les émissions de télévision et les films Star Trek. Le pendentif « Live Long and Prosper » a été fourni par la fille du défunt acteur, Julie Nimoy, à la suite de la fuite de Shatner.

« Mon père aurait voulu se lancer dans l’espace et diffuser son message durable d’espoir et d’inspiration pour tous pour vivre longtemps et prospérer », a déclaré Julie Nimoy dans un communiqué envoyé par e-mail à ..

Les voyages suborbitaux ne représentent qu’une partie du programme spatial de Blue Origin : la société construit également des moteurs BE-4 de nouvelle génération pour la fusée Vulcan de United Launch Alliance ainsi que pour la fusée New Glenn de classe orbitale de Blue Origin. Il continue de travailler sur un atterrisseur lunaire capable d’équipage même s’il a perdu contre SpaceX sur un contrat de la NASA cette année, et une équipe dirigée par Blue Origin a récemment remporté des millions de dollars de financement pour étoffer son plan pour une station spatiale commerciale connue comme Récif Orbital.