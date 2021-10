Blue Origin envoie officiellement William Shatner dans l’espace

L’entreprise de vol spatial de Jeff Bezos, Blue Origin, lance William Shatner – alias le capitaine James T. Kirk de l’USS Enterprise – dans l’espace à bord de la fusée New Shepard de la société. À 90 ans, il deviendra la personne la plus âgée à voler dans l’espace, dépassant le légendaire aviateur Wally Funk, qui a effectué le premier vol en équipage de New Shepard cet été.

TMZ a annoncé pour la première fois que Shatner volerait sur le prochain vol New Shepard, qui est actuellement prévu pour le 12 octobre depuis l’installation de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas. Le média a affirmé que le vol de Shatner serait filmé dans le cadre d’un documentaire. Shatner sera rejoint par deux autres clients annoncés plus tôt par Blue Origin : Chris Boshuizen, un ancien ingénieur de la NASA qui a cofondé la petite société de satellites Planet Labs, et Glen de Vries, co-fondateur de la société de logiciels Medidata et vice-président de la vie. sciences chez Dassault Systèmes, un éditeur français de logiciels. Blue Origin a également annoncé aujourd’hui qu’Audrey Powers, vice-présidente de la mission et des opérations aériennes de la société, deviendra la quatrième passagère du vol.

Ce sera le deuxième vol de New Shepard à transporter des personnes au bord de l’espace et à l’arrière, alors que Blue Origin se transforme en vols commerciaux réguliers de sa fusée suborbitale. Après de nombreuses années de vols d’essai, le véhicule a transporté ses premiers humains dans l’espace en juillet – un équipage composé de Funk, Jeff Bezos, son frère Mark Bezos et un adolescent néerlandais nommé Oliver Daemen, dont le père a payé une somme non divulguée pour le billet. .

La fusée New Shepard est conçue pour être lancée verticalement depuis la Terre, transportant jusqu’à quatre passagers dans une capsule d’équipage au sommet. Il grimpe ensuite au-dessus d’une altitude d’environ 62 miles (100 kilomètres) au-dessus de la Terre, où la mince atmosphère de la planète cède la place au vide de l’espace. Dans le ciel, la capsule et la fusée se séparent, et les passagers à l’intérieur ressentent quelques brèves minutes d’apesanteur. Les deux parties du véhicule retombent sur Terre ; la fusée atterrit debout après avoir rallumé son moteur principal et la capsule atterrit sous trois parachutes principaux. Au total, le vol dure environ 11 minutes, du décollage à l’atterrissage de la capsule.

L’annonce de Shatner intervient quelques jours seulement après que les employés actuels et anciens de Blue Origin ont publié un essai public alléguant un harcèlement sexuel systémique et une culture de travail dangereuse dans l’entreprise. L’essai affirmait qu’au moins un cadre important avait harcelé sexuellement des employés avant d’être licencié pour avoir tripoté une travailleuse. Les employés ont également exprimé leur inquiétude quant à la sécurité du véhicule New Shepard de Blue Origin, citant une culture où la concurrence était prioritaire sur la sécurité, dans laquelle les travailleurs craignaient des représailles pour avoir soulevé des préoccupations.