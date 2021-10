Blue Origin et ses partenaires planifient la station spatiale ‘Orbital Reef’

Une conception d’artiste montre une capsule Boeing Starliner à la station Orbital Reef. (Illustration du récif orbital)

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos s’associe à Sierra Space, basée au Colorado, et à une foule d’autres partenaires, dont Boeing, pour proposer la construction d’un « parc d’activités à usage mixte » basé sur l’espace appelé Orbital Reef.

Le plan, annoncé aujourd’hui lors du Congrès international d’astronautique à Dubaï, fait partie d’une douzaine de propositions soumises à la NASA pour une part des fonds de développement dans le cadre d’un programme visant à préparer la voie au remplacement de la Station spatiale internationale.

Si Blue Origin et ses partenaires donnent suite au plan, la version de base d’Orbital Reef serait en orbite terrestre basse au cours de la seconde moitié des années 2020 – à temps pour une transition ordonnée des opérations de l’ISS. Cette version comprendrait une capacité de production d’électricité, un module central avec des baies vitrées donnant sur la Terre, un habitat gonflable fourni par Sierra Space et un laboratoire scientifique construit par Boeing.

Le vice-président principal des programmes de développement avancé de Blue Origin, Brent Sherwood, a déclaré à . qu’Orbital Reef coûterait « au moins un ordre de grandeur de moins » que la Station spatiale internationale. Le coût de développement de la Station spatiale internationale est généralement estimé à 100 milliards de dollars, ce qui impliquerait un coût de l’ordre de 10 milliards de dollars pour Orbital Reef.

Sherwood a refusé de dire combien chacun des partenaires serait prêt à payer pour le développement, mais la présidente de Sierra Space, Janet Kavandi, a noté que sa société avait déjà investi 1 milliard de dollars dans le développement d’un avion spatial Dream Chaser capable de transporter l’équipage vers et depuis Orbital. Récif. (Une version sans équipage du Dream Chaser devrait commencer à livrer du fret à la Station spatiale internationale d’ici un an environ.)

Les autres partenaires d’Orbital Reef incluent Redwire, qui se spécialise dans la fabrication en orbite ; Genesis Engineering Solutions, qui construirait un « engin spatial à une personne » pour les activités extravéhiculaires ; et Arizona State University, qui dirigera un consortium de recherche mondial.

Sherwood a déclaré que Orbital Reef pourrait servir de base à des activités allant de la recherche à la fabrication, des projets médiatiques et du tourisme spatial. Mike Gold, vice-président exécutif de Redwire pour le développement des affaires spatiales civiles et les affaires extérieures, a souligné que la station proposée sera conçue pour être extensible au fil du temps.

« Comme de vrais récifs, le récif orbital touchera de nombreux pays à travers le monde », a déclaré Gold. « Ce n’est pas une station américaine. Ce sera une station mondiale qui perpétuera le fier héritage international de l’ISS. »

La NASA doit distribuer jusqu’à 400 millions de dollars à seulement deux et jusqu’à quatre équipes de l’industrie pour travailler sur les premières étapes du développement de nouvelles destinations orbitales – mais il n’est pas garanti qu’Orbital Reef sera choisi.

La plupart des vaisseaux spatiaux qui seraient utilisés pour construire et entretenir Orbital Reef – allant du Dream Chaser de Sierra Space et de la capsule d’équipage Starliner de Boeing à la fusée New Glenn de classe orbitale de Blue Origin – sont toujours en cours de développement et en retard.

Même si Orbital Reef est choisi pour le premier tour de financement, rien ne garantit qu’il obtiendra un financement complet de la NASA en tant que locataire principal à la fin des années 2020. Une autre équipe de l’industrie dirigée par Blue Origin l’a découvert plus tôt cette année lorsqu’elle a perdu face à SpaceX dans un concours pour le financement d’un atterrisseur lunaire – une récompense qui fait actuellement l’objet d’un litige.

Parmi les autres équipes proposant des concepts de station spatiale figurent Axiom Space et un consortium comprenant Nanoracks et Lockheed Martin. Axiom Space a déjà obtenu le feu vert de la NASA pour construire un habitat commercial pour la Station spatiale internationale qui pourrait faire partie d’un nouvel avant-poste orbital le moment venu.

Il est également possible que SpaceX propose des versions modifiées de son vaisseau spatial Starship ou de son transporteur de fret Dragon XL comme éléments d’un avant-poste en orbite terrestre basse, tout comme il a proposé un atterrisseur lunaire Starship.

La NASA doit faire ses premières sélections pour un financement l’année prochaine.

Les partenaires d’Orbital Reef procéderaient-ils sans le financement de la NASA ? Kavandi de Sierra Space, pour sa part, a été clair à ce sujet.

« Notre entreprise est très dévouée à ce que cela se produise, avec ou sans financement supplémentaire », a-t-elle déclaré. « Nous nous sommes engagés envers Blue Origin à être nos principaux partenaires, et nous nous engageons à ce que cela se produise malgré tout. »