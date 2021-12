Blue Origin explore la dernière frontière du merchandising

L’ancienne star du football et futur astronaute de Blue Origin Michael Strahan reçoit un ballon de football à emporter lors de son voyage lors d’une apparition dans Thursday Night Football avec Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de Blue Origin. (Jeff Bezos via Twitter)

L’entreprise spatiale privée Blue Origin de Jeff Bezos commence à ressembler davantage à l’autre société qu’il a fondée : Amazon.

Pendant la période précédant le lancement prévu samedi du vaisseau spatial suborbital New Shepard de l’entreprise, vous pouvez commander un sweat-shirt Blue Origin en édition limitée créé pour la marque du vol spatial Michael Strahan, regarder Strahan et Bezos mélanger le jeudi soir Football – et attendons avec impatience « Shatner in Space », un documentaire d’Amazon Prime sur le vol du capitaine de Star Trek William Shatner en octobre.

Pour l’instant, les revenus provenant des projets de marchandisage et de médias sont certainement dérisoires par rapport aux tarifs que paient les clients des vols spatiaux suborbitaux de Blue Origin et aux récompenses de plusieurs millions de dollars que Blue Origin reçoit de la NASA pour d’autres projets spatiaux.

Néanmoins, les croisements illustrent comment l’une des deux grandes entreprises de Bezos pourrait tirer parti de l’expertise marketing de l’autre.

Bezos a fait référence en plaisantant à moitié à la connexion le mois dernier lors d’un forum à Washington, DC, lorsqu’on lui a demandé si les futures colonies spatiales seraient en mesure d’obtenir la livraison Amazon Prime. « Ce sera intégré », a-t-il répondu en riant. « Livraison hypersonique d’Amazon : elle arrive bientôt chez vous. »

La mission de samedi, qui doit décoller du premier site de lancement de Blue Origin dans l’ouest du Texas à 8h45 CT (6h45 PT) représente un petit pas vers cet avenir.

Il est connu sous le nom de NS-19 car il s’agit du 19e vol d’un vaisseau spatial New Shepard – et c’est le troisième vol pour transporter des personnes, après le voyage que Bezos a effectué en juillet et le voyage de Shatner en octobre.

Cette fois-ci, deux personnes volent en tant qu’invités de Blue Origin : Strahan, qui est co-présentateur de « Good Morning America » sur ABC ; et Laura Shepard Churchley, la fille du regretté astronaute Mercury Alan Shepard. New Shepard porte le nom de l’astronaute, reconnu comme le premier Américain dans l’espace en raison de son vol suborbital en 1961.

Quatre autres personnes paient des tarifs non divulgués pour le vol : Lane Bess, fondateur de Bess Ventures, et Cameron Bess, le premier duo parents-enfants à aller dans l’espace ensemble ; Dylan Taylor, président-directeur général de Voyager Space et fondateur d’un groupe à but non lucratif appelé Space for Humanity ; et Evan Dick, ingénieur, investisseur et membre directeur de Dick Holdings LLC, basé au New Jersey.

Ce sera le premier vol Blue Origin à transporter un effectif complet de six avions spatiaux. Bien que Blue Origin les considère comme des membres d’équipage, il n’y a pas de « capitaine » car le vaisseau spatial est piloté de manière autonome.

Si tout se déroule comme prévu, le propulseur à hydrogène de New Shepard élèverait la capsule de l’équipage à une hauteur juste au-delà de 100 kilomètres (62 miles), la « ligne Karman » qui sert de frontière de l’espace internationalement acceptée. Les astronautes obtiendraient quelques minutes d’apesanteur et une vue grand angle de la Terre courbée à travers les fenêtres géantes de la capsule.

Ensuite, le propulseur réutilisable s’envolerait vers une piste d’atterrissage non loin de l’endroit où il avait été lancé, tandis que l’équipage effectuait un atterrissage assisté par parachute dans le désert de l’ouest du Texas. L’ensemble du vol devrait durer environ 10 minutes.

En plus des six avions spatiaux, la capsule contiendra des cartes postales qu’ils ont personnalisées pour le Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de Blue Origin, ainsi que des souvenirs, notamment le ballon de football que Bezos a remis à Strahan lors de leur place sur Thursday Night Football.

Après l’atterrissage, les membres d’équipage recevront des goupilles d’aile sur mesure de Blue Origin. Ils pourraient également être les derniers astronautes à recevoir des ailes d’astronaute de la Federal Aviation Administration. Aujourd’hui, la FAA a annoncé qu’elle cesserait de délivrer ses ailes d’astronaute à la fin de l’année.

« L’industrie américaine des vols spatiaux habités a parcouru un long chemin depuis la réalisation de vols d’essai jusqu’au lancement de clients payants dans l’espace », a déclaré l’administrateur associé de la FAA Wayne Monteith dans un communiqué de presse. « Le programme Astronaut Wings, créé en 2004, a atteint son objectif initial d’attirer davantage l’attention sur cette entreprise passionnante. Il est maintenant temps d’offrir une reconnaissance à un plus grand groupe d’aventuriers qui oseront aller dans l’espace.

L’annonce de la FAA suggère que Bezos et Shatner seront parmi les astronautes à embarquer sur le dernier lot d’ailes d’astronautes commerciaux – avec le fondateur milliardaire de Virgin Galactic, Richard Branson, qui a fait un tour dans l’espace suborbital juste avant Bezos ; et l’équipage de la mission philanthropique Inspiration4, qui s’est mis en orbite sur un SpaceX Crew Dragon en septembre. (Les astronautes financés par le gouvernement, y compris les astronautes de la NASA, continueront d’avoir des ailes conformément aux traditions de longue date.)

Cela ne signifie pas que les futurs astronautes commerciaux manqueront entièrement la reconnaissance de la FAA : l’agence continuera à répertorier ceux qui voyagent au-delà de la barre des 50 milles sur son site Web.

La liste ne manquera pas de s’allonger : après son vol en juillet, Bezos a déclaré que Blue Origin avait rapporté près de 100 millions de dollars de ventes négociées en privé pour de futurs vols. Cela achèterait beaucoup de pulls molletonnés Michael Strahan.

Le décollage de la mission NS-19 de Blue Origin est prévu samedi à 8h45 CT (6h45 PT), la couverture du lancement devant commencer via le site Web de Blue Origin à T-moins-90 minutes. L’horaire peut changer en raison de la météo ou de problèmes techniques. Consultez le compte Twitter de Blue Origin pour les mises à jour. « Shatner in Space » devrait faire ses débuts sur Amazon Prime Video le 15 décembre.