Blue Origin laisse les humains derrière lui alors que la prochaine mission transportera des charges utiles scientifiques et de recherche

Jeff Bezos et ses coéquipiers ne monteront pas à bord pour une refonte suborbitale lors de la prochaine mission de New Shepard. L’entreprise spatiale du fondateur d’Amazon a annoncé mercredi que le 17e vol de la fusée réutilisable transportera des charges utiles scientifiques et de recherche.

Blue Origin a programmé le lancement à 6 h 35, heure du Pacifique, le 25 août depuis ses installations de l’ouest du Texas. Il s’agit du quatrième vol du programme en 2021 et du huitième pour ce véhicule en particulier.

La mission NS-17 transportera des technologies d’alunissage de la NASA en cours de test pour aider à réduire les risques et à accroître la confiance pour des missions réussies sur la lune. La charge utile, qui a volé lors d’une expérience précédente le 13 octobre 2020, est montée à l’extérieur du propulseur de fusée. Selon Blue Origin, les informations du premier vol ont permis d’améliorer la technologie qui détermine l’emplacement et la vitesse d’un vaisseau spatial à l’approche de la surface de la lune.

L’intérêt et le travail continus de Blue Origin pour les futures missions lunaires font suite à la récente action en justice de la société contre le gouvernement américain. Blue Origin poursuit la NASA pour sa décision d’attribuer un contrat de 2,9 milliards de dollars à SpaceX d’Elon Musk pour construire ce qui serait le premier atterrisseur lunaire à transporter des astronautes sur la lune depuis l’ère Apollo.

Ce sera le huitième vol du vaisseau spatial RSS HG Wells, qui a été lancé pour la dernière fois en octobre 2020. Blue Origin prévoit d’utiliser ce véhicule pour les vols sans équipage, et le nouveau RSS First Step, qui a lancé Jeff Bezos, pour les futurs vols humains. https://t.co/qm1wa7e1cP – Eric Berger (@SciGuySpace) 18 août 2021

Le NS-17 transportera également 18 charges utiles commerciales à l’intérieur de la capsule de l’équipage, dont 11 sont soutenues par la NASA.

La fusée aura également une autre charge utile unique à l’extérieur – une installation artistique appelée « Suborbital Tryptych », une série de trois portraits de l’artiste ghanéen Amoako Boafo peints sur le dessus de la capsule de l’équipage sur les couvercles de la goulotte principale. « Les portraits capturent l’artiste, sa mère et la mère d’un ami… et font partie du programme Uplift Art d’Uplift Aerospace, dont le but est d’inspirer de nouvelles idées et de générer un dialogue en rendant l’espace accessible et connecté à l’expérience humaine », a déclaré Blue Origin. .

Bezos et trois coéquipiers ont fait un trajet de 10 minutes en tant que premiers humains à bord d’un navire New Shepard le 20 juillet.