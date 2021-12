Blue Origin lance Michael Strahan, Laura Shepard Churchley et d’autres dans l’espace et le retour

Ce matin, l’entreprise de tourisme spatial Blue Shepard a lancé avec succès son troisième équipage de passagers dans l’espace et de retour sur la fusée New Shepard de la société, la première fois qu’un groupe de six personnes a volé ensemble sur le véhicule. L’équipage comprenait l’hôte de GMA Michael Strahan et Laura Shepard Churchley, la fille aînée d’Alan Shepard – le premier Américain dans l’espace et l’homonyme de la fusée New Shepard.

New Shepard a décollé juste après 10 h HE samedi matin de l’installation de lancement de Blue Origin à Van Horn, au Texas. L’ensemble du vol a duré un peu plus de 10 minutes du décollage à l’atterrissage. À bord d’une capsule d’équipage au sommet de la fusée New Shepard, l’équipage de six personnes a grimpé à une altitude de 351 225 pieds, soit plus de 66 miles au-dessus de la Terre, ce qui est considéré comme étant au-dessus de la limite de l’espace. Après quelques minutes d’apesanteur, la capsule transportant l’équipage a atterri sur le sol du désert du Texas, tandis que le booster New Shepard a atterri avec succès sur une piste d’atterrissage.

Avant le lancement d’aujourd’hui, Blue Origin n’avait envoyé que quatre équipages dans l’espace

L’équipe d’aujourd’hui comprenait également Evan Dick, ingénieur et investisseur, ainsi que Lane Bess, le fondateur de Bess Ventures and Advisory. Bess a amené son fils, Cameron Bess, faisant d’eux le premier duo père-enfant à voyager ensemble dans l’espace. Le dernier membre de l’équipage était Dylan Taylor, PDG de Voyager space et investisseur actif dans l’industrie spatiale. Ces quatre-là étaient tous des clients payants pour ce vol, tandis que Strahan et Churchley étaient des « invités d’honneur ». Blue Origin n’a pas révélé combien chaque personne a payé pour son siège.

Image : Origine bleue via YouTube

Une fois de retour au sol, Strahan a décrit la vue de la Terre depuis la capsule à un groupe de personnes qui comprenait le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos. Puis quelqu’un lui a demandé si la planète était là.

« D’accord, Kyrie Irving », a répondu Strahan. Irving, un joueur de basket-ball des Boston Celtics, a un jour proclamé qu’il croyait que la Terre était plate, bien qu’il ait depuis déclaré qu’il était « désolé » de l’avoir dit publiquement. En réponse à la blague de Strahan, Bezos a crié : « Flat Earther ! Strahan a également dit qu’il voulait refaire le vol, mais Bezos a plaisanté en disant qu’il devrait payer pour le prochain.

Churchley a parlé à Bezos de son expérience par rapport à celle que son père avait vécue en 1961, lorsqu’il s’était envolé vers l’espace suborbital à bord d’une fusée Mercury-Redstone. « Mon Dieu, il n’a même pas pu profiter de ce que je vais apprécier », a déclaré Churchley à propos de ses pensées avant le vol. « Il était en train de travailler! »

Avant le lancement d’aujourd’hui, Blue Origin n’avait envoyé que quatre équipages dans l’espace à New Shepard. Le premier lancement en équipage de la société en juillet a lancé le célèbre Bezos, ainsi que la légendaire aviatrice Wally Funk. Le deuxième vol en octobre comprenait l’acteur William Shatner, mieux connu pour avoir joué le capitaine James Kirk dans l’émission télévisée Star Trek.

Les six passagers du vol d’aujourd’hui devraient recevoir leurs ailes d’astronaute commerciales de la Federal Aviation Administration, qui a historiquement donné les petites épingles aux personnes qui volent au-dessus de 50 milles. Cependant, cette semaine, la FAA a annoncé qu’elle mettrait fin à cette pratique d’ici la fin de l’année, citant l’avènement de l’ère du tourisme spatial commercial. À l’avenir, il répertoriera désormais tous les futurs astronautes qui volent au-dessus de 50 miles sur le site Web de l’agence. Cela signifie que les six personnes sur le vol d’aujourd’hui pourraient être les derniers à recevoir les ailes de la FAA.

Le vol d’aujourd’hui intervient après que la FAA a déclaré avoir fermé une enquête sur la culture de sécurité de Blue Origin. La FAA a initialement ouvert une enquête en octobre, après que 21 employés, anciens et actuels, de l’entreprise aient écrit un essai, accusant Blue Origin de culture en proie au harcèlement sexuel et aux problèmes de sécurité. Cependant, la FAA a déclaré à The Verge qu’elle n’avait trouvé « aucun problème de sécurité spécifique » après avoir examiné les allégations.