Blue Origin met son premier siège sur un vaisseau spatial aux enchères

La capsule d’équipage New Shepard de Blue Origin est conçue pour envoyer jusqu’à six personnes au bord de l’espace et à l’arrière. (Illustration de la photo d’origine bleue)

Vous deviez savoir que le premier siège ouvert sur un vaisseau spatial construit par l’entreprise spatiale Blue Origin du fondateur d’Amazon Jeff Bezos serait vendu en ligne – mais le vendre aux enchères à des fins caritatives est une torsion supplémentaire.

Après une semaine de montage, Blue Origin a dévoilé aujourd’hui un site de vente aux enchères qui vendra une réservation sur son vaisseau suborbital New Shepard pour son tout premier vol en équipage le 20 juillet. Cette date est le 52e anniversaire de l’atterrissage sur la lune d’Apollo 11.

Pour ajouter au sens de l’histoire, marque aujourd’hui le 60e anniversaire du premier vol spatial avec équipage du Projet Mercury – un voyage suborbital effectué par l’homonyme de New Shepard, l’astronaute de la NASA Alan Shepard, en 1961.

«Au cours des décennies qui ont suivi, moins de 600 astronautes se sont rendus dans l’espace au-dessus de la ligne Kármán pour voir la Terre sans frontières et la mince branche de notre atmosphère», a déclaré Blue Origin dans l’annonce d’aujourd’hui, faisant référence à la ligne de 100 kilomètres qui sert de frontière internationalement acceptée de l’espace extra-atmosphérique. «Ils disent tous que cette expérience les change.»

Blue Origin a déclaré que ses passagers passeraient trois jours d’entraînement avant de monter dans la capsule de l’équipage de New Shepard et de décoller du port spatial de la société dans l’ouest du Texas. Ils vivront quelques minutes d’apesanteur et une vue astronaute de la Terre courbée sous le ciel noir de l’espace.

À la fin d’un vol d’environ 10 minutes, la capsule de l’équipage s’installera pour un atterrissage assisté par parachute, tandis que le propulseur de fusée effectuera son propre atterrissage autonome séparément.

Blue Origin a soumis son système suborbital New Shepard contrôlé de manière autonome à des tests sans équipage pendant près de six ans, et après le vol d’essai du mois dernier, Bezos a déclaré qu’il était «temps» de penser à embarquer des gens.

«Nous sommes prêts à partir», a déclaré aujourd’hui Ariane Cornell, directrice des ventes astronautes et orbitales de Blue Origin lors d’un point de presse. Cornell a déclaré à . que le vol de juillet serait considéré comme une mission opérationnelle plutôt qu’un vol d’essai.

Il y a six sièges dans la capsule de l’équipage, et les employés ou VIP de Blue Origin sont susceptibles de remplir au moins certains de ces sièges. Pour le premier vol, un seul des sièges est réservé à un passager payant.

Après s’être inscrits à la vente aux enchères, les futurs voyageurs spatiaux peuvent placer des offres en ligne scellées. Les enchères sont descellées à partir du 19 mai, puis le processus passe à une vente aux enchères en ligne en direct à 13 h HE (10 h HP) le 12 juin.

Le produit de l’offre gagnante sera reversé au Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif de Blue Origin.

Le gagnant devra être âgé de 18 ans ou plus, peser entre 110 et 223 livres, avoir une hauteur entre 5 pieds et 6 pieds 4, être capable de monter sept volées d’escaliers en moins de 90 secondes et gérer jusqu’à 5,5 G. d’accélération pendant le vol. Ils devront également signer un formulaire de consentement éclairé reconnaissant les risques, ainsi qu’un document renonçant au droit de porter plainte contre toute personne impliquée dans le vol.

L’annonce de la semaine dernière selon laquelle Blue Origin commencerait la vente de billets a lancé des jours de spéculation sur le prix. Un rapport a suggéré que le prix d’achat serait «bien au nord» de 500 000 $.

Ce serait deux fois plus cher que ce que les premiers acheteurs payaient pour les réservations sur l’avion spatial suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic. (Virgin Galactic dit que le prix augmentera pour la prochaine série de ventes.)

Le chiffre de plus de 500 000 $ a soulevé quelques sourcils, mais étant donné qu’un seul siège est mis aux enchères, cette projection sera probablement basée sur l’argent.

«Le ciel est la limite», a déclaré Cornell.

Cornell a déclaré que Blue Origin prévoyait de lancer quelques vols supplémentaires avec équipage entre juillet et la fin de l’année, mais n’avait rien à partager sur le plan de vente de sièges pour ces voyages.