Blue Origin partage le produit des billets de vaisseau spatial avec 19 organisations caritatives

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, consulte certaines des cartes postales soumises pour les vols spatiaux dans le cadre de sa campagne à but non lucratif Club for the Future. (Jeff Bezos via Twitter / 2019)

Il n’y a qu’un nombre limité de cartes postales que vous pouvez envoyer dans l’espace et en arrière, même si vous disposez de 28 millions de dollars pour travailler.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le Club for the Future, la fondation éducative à but non lucratif créée par l’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos, donne à 19 organismes de bienfaisance liés à l’espace la part du lion du produit du prix de 28 millions de dollars qu’un gagnant d’une vente aux enchères mystère paie à faire un voyage spatial suborbital.

Le gagnant, qui doit être révélé d’un jour à l’autre, accompagnera Bezos lui-même, son frère Mark et le pionnier de l’aviation “Mercury 13” Wally Funk lorsque la fusée New Shepard de Blue Origin décollera d’un port spatial de l’ouest du Texas le 20 juillet. lieu à l’occasion du 52e anniversaire de l’alunissage d’Apollo 11, ce vol marquera la première mission en équipage pour un lanceur suborbital qui a été testé 15 fois en mode sans équipage.

Lorsque Blue Origin a lancé la vente aux enchères en mai, la société a promis que les bénéfices iraient au Club for the Future, dont le programme éducatif phare consiste à prendre des cartes postales d’enfants, à les faire voler sur New Shepard, puis à les retourner aux expéditeurs comme souvenirs. . La fondation crée également des activités de classe liées à l’espace et fait de la sensibilisation lors d’événements publics.

Cinq semaines plus tard, l’enchère gagnante de 28 millions de dollars a fait sourciller, même chez Blue Origin. “Avec 28 millions de dollars, nous allons inspirer beaucoup d’enfants”, a déclaré à l’époque Ariane Cornell, directrice de la stratégie et des ventes des astronautes de l’entreprise.

Plus de charité vertigineuse: Jeff Bezos fait un don de 200 millions de dollars au musée de l’air et de l’espace du Smithsonian

Maintenant, le Club pour l’avenir va avoir de l’aide pour dépenser l’argent et diffuser l’inspiration.

“Ce don permet au Club for the Future d’étendre rapidement sa portée en s’associant à 19 organisations pour développer et inspirer la prochaine génération de professionnels de l’espace”, a déclaré Bob Smith, PDG de Blue Origin, dans un communiqué de presse. “Notre génération construira la route vers l’espace, et ces efforts permettront à la prochaine génération d’être prête à aller encore plus loin.”

Le Club for the Future offre une subvention de 1 million de dollars à chacun de ces 19 groupes :

Pendant ce temps, le Club for the Future poursuivra ses travaux sur le programme scolaire – et, bien sûr, sur le programme « Postcards to Space ». Plus de 25 000 cartes postales ont volé lors du dernier vol d’essai sans équipage de New Shepard en avril. Il y a fort à parier que Blue Origin trouvera de la place pour quelques autres lors du vol marquant de la semaine prochaine.