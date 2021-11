Blue Origin perd le procès de l’atterrisseur lunaire; SpaceX va reprendre le travail

Une conception d’artiste montre la fusée Starship de SpaceX sur la lune. (Illustration SpaceX)

Un juge fédéral a rejeté aujourd’hui la contestation de Blue Origin d’un contrat de 2,9 milliards de dollars que la NASA a attribué à SpaceX pour la construction de l’atterrisseur lunaire destiné à transporter des astronautes sur la lune.

L’entreprise spatiale du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avait fait valoir que la NASA avait donné une marge de manœuvre trop large à SpaceX avant l’attribution du contrat en avril – mais le juge Richard Hertling de la Cour fédérale des réclamations des États-Unis a rejeté les arguments de Blue Origin. Son avis a été scellé, dans l’attente d’une conférence le 18 novembre pour discuter des détails qui devaient être expurgés pour des raisons de concurrence.

Dans un communiqué, la NASA a déclaré qu’elle reprendrait le travail avec SpaceX selon les termes du contrat « dès que possible ».

Bezos a tweeté que la décision d’aujourd’hui n’était « pas la décision que nous voulions, mais nous respectons le jugement du tribunal et souhaitons plein succès à la NASA et à SpaceX sur le contrat ».

Ce n’est pas la décision que nous souhaitions, mais nous respectons le jugement du tribunal et souhaitons plein succès à la NASA et à SpaceX sur le contrat. pic.twitter.com/BeXc4A8YaW – Jeff Bezos (@JeffBezos) 4 novembre 2021

Dans une déclaration distincte, Blue Origin a déclaré que son procès soulevait « des problèmes de sécurité importants avec le processus d’approvisionnement du système d’atterrissage humain qui doivent encore être résolus ». Cela semblait être une référence aux allégations de la société selon lesquelles la NASA aurait renoncé à certaines des exigences de SpaceX concernant les examens de préparation au vol.

« Renvoyer les astronautes en toute sécurité sur la lune grâce au modèle de partenariat public-privé de la NASA nécessite un processus d’approvisionnement sans préjugés ainsi qu’une politique solide qui intègre des systèmes redondants et favorise la concurrence », a déclaré Blue Origin.

Nous avons également contacté SpaceX et mettrons à jour cette histoire avec tout ce que nous entendrons. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a répondu à la nouvelle de la décision sur Twitter avec un mème du juge Dredd disant « Vous avez été jugé! »

pic.twitter.com/deqktTvS3U – Elon Musk (@elonmusk) 4 novembre 2021

La décision signifie que SpaceX peut reprendre ses travaux pour adapter son énorme vaisseau spatial Starship à un système d’atterrissage pour envoyer des astronautes sur la surface lunaire d’ici 2024 – bien que cette date soit presque certaine de glisser.

Tout au long de la contestation judiciaire, SpaceX a construit des prototypes de vaisseau spatial et testé les moteurs Raptor alimentés au méthane de l’engin dans son installation de Boca Chica Starbase dans le sud du Texas. La société envisage d’utiliser Starship non seulement pour les missions lunaires, mais aussi pour les voyages vers et depuis l’orbite terrestre, et éventuellement vers Mars.

Aujourd’hui, la NASA a indiqué qu’elle soutiendrait de multiples efforts commerciaux pour développer des systèmes d’alunissage à la suite de l’alunissage de Starship. Blue Origin et deux de ses partenaires industriels – Lockheed Martin et Northrop Grumman – participent déjà à ces efforts.

« Il y aura à venir des opportunités pour les entreprises de s’associer à la NASA pour établir une présence humaine à long terme sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de l’agence, y compris un appel en 2022 à l’industrie américaine pour des services récurrents d’atterrissage lunaire en équipage », a promis la NASA.

Blue Origin a déclaré qu’il restait « profondément attaché au succès du programme Artemis » et a noté qu’il disposait d’une « large base d’activité sur plusieurs contrats avec la NASA pour atteindre l’objectif des États-Unis de retourner sur la lune pour rester ».

« Nous sommes pleinement engagés avec la NASA pour développer des conceptions d’atterrisseurs durables, mener une grande variété de réductions des risques technologiques et fournir des services commerciaux de charge utile lunaire », a déclaré Blue Origin. « Nous sommes également sous contrat avec la NASA pour développer une technologie d’utilisation des ressources in situ, une robotique spatiale lunaire et une collaboration avec les capteurs d’atterrissage lunaire, y compris des tests sur New Shepard. »

La société a déclaré qu’elle « attendrait avec impatience d’avoir des nouvelles de la NASA sur les prochaines étapes » du processus d’achat de systèmes d’atterrissage humain.