Blue Origin reporte d’un jour le vol spatial de William Shatner

La compagnie de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin, a annoncé dimanche qu’elle reporterait le vol qui devrait transporter William Shatner dans l’espace en raison des vents violents prévus sur son site de lancement. Le vol du vaisseau spatial New Shepard de la société est désormais prévu à 9 h 30 HE le 13 octobre, un jour plus tard que prévu initialement. Il est destiné à décoller du premier site de lancement de Blue Origin au Texas.

Une déclaration sur le site Web de Blue Origin a déclaré que le New Shepard NS-18 avait répondu à toutes les exigences de la mission et que les astronautes avaient commencé leur entraînement. « La météo est le seul facteur de déclenchement pour la fenêtre de lancement », selon le communiqué, qui est signé avec la devise de l’entreprise « Gradatim Ferociter » (latin pour « pas à pas, férocement »).

La société a officiellement annoncé la semaine dernière que Shatner, mieux connu sous le nom de capitaine James T. Kirk de Star Trek, rejoindrait l’équipage de New Shepard pour son deuxième vol en équipage. Shatner, 90 ans, sera la personne la plus âgée à voler dans l’espace. Le premier vol en équipage de New Shepard en juillet a amené Bezos, son frère Mark, l’aviateur Wally Funk et l’adolescent Oliver Daeman dans l’espace.

Shatner sera rejoint par Chris Boshuizen, ancien ingénieur de la NASA et co-fondateur de la société de satellites Planet Labs, Glen de Vries, co-fondateur de la société de logiciels Medidata et vice-président des sciences de la vie dans une société de logiciels française, et Audrey Powers, Vice-président de la mission et des opérations aériennes de Blue Origin.