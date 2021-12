Blue Origin retarde le prochain voyage spatial suborbital en raison de la météo

Les futurs astronautes Laura Shepard Churchley, Lane Bess et Cameron Bess assistent à une session de formation sur le premier site de lancement de Blue Origin. (Photo d’origine bleue)

La fille de l’astronaute Mercury Alan Shepard devra attendre un peu plus longtemps pour faire un tour sur le vaisseau spatial suborbital qui porte le nom de son père.

L’entreprise spatiale Blue Origin de Jeff Bezos a retardé sa prochaine mission New Shepard jusqu’à samedi, en raison d’inquiétudes concernant les vents prévus jeudi – la date initialement fixée pour le lancement de Laura Shepard Churchley. Son défunt père a été le premier Américain dans l’espace en 1961, et son vol spatial suborbital a été l’inspiration pour le nom de New Shepard.

Cinq autres astronautes attendront aux côtés de Churchley pour le voyage suborbital au Launch Site One de Blue Origin dans l’ouest du Texas : Michael Strahan, co-présentateur de « Good Morning America » d’ABC ; Le fondateur de Bess Ventures, Lane Bess et Cameron Bess, le premier duo parent-enfant à aller dans l’espace ensemble ; et deux dirigeants d’entreprise, Evan Dick et Dylan Taylor. Churchley et Strahan volent en tant qu’invités de Blue Origin, tandis que les autres paient un tarif non divulgué.

« L’équipe a terminé l’examen de préparation au vol et a confirmé que le véhicule répondait à toutes les exigences de la mission pour le lancement », a déclaré aujourd’hui la porte-parole de Blue Origin, Sara Blask, dans un e-mail. « Les astronautes termineront leur formation aujourd’hui et la météo reste le seul facteur de déclenchement pour le lancement. »

Le décollage est maintenant fixé à 8h45 CT (6h45 PT) samedi. La couverture du lancement en direct doit commencer sur le site Web de Blue Origin et YouTube à T-moins-90 minutes. D’autres mises à jour seront transmises via le compte Twitter de Blue Origin.

Il s’agira du troisième vol spatial suborbital en équipage pour Blue Origin – après le premier voyage (avec Bezos parmi les astronautes) en juillet, et un vol avec le capitaine de Star Trek William Shatner en octobre.