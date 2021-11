Blue Origin s’entraîne avec une version factice de la fusée orbitale

Le simulateur de premier étage New Glenn de Blue Origin fait son apparition. (Photo d’origine bleue)

Il faudra au moins un an avant que la fusée New Glenn de classe orbitale de Blue Origin obtienne son premier lancement, mais l’entreprise spatiale de Jeff Bezos a sorti une version factice de la première étape de New Glenn pour s’entraîner pour ce compte à rebours éventuel.

Le simulateur de 188 pieds de long et 23 pieds de large est sorti de l’usine de fusées de Blue Origin en Floride la semaine dernière.

Dans une série de tweets, la société a déclaré que le simulateur GS1 « permettrait à l’équipe de s’entraîner aux opérations au sol pour le premier étage massif de New Glenn, y compris le transport du complexe de fabrication de fusées au LC-36 pour intégration ».

« Bien qu’il ne soit pas destiné au vol, ce matériel fournit à notre équipe des données inestimables pour éclairer les futures opérations du lanceur », a déclaré Blue Origin.

Le simulateur est essentiellement la coque lestée du propulseur réutilisable du premier étage de New Glenn, sans les moteurs BE-4 qui lanceraient la fusée depuis le complexe de lancement 36 de la station spatiale de Cap Canaveral. Le BE-4 doit être utilisé pour la première fois sur United Launch. La fusée Vulcan de l’Alliance l’année prochaine après des retards de développement.

La deuxième étape est en cours de développement séparément, dans le but de rendre cette étape entièrement réutilisable également. Et il y a des signes que le carénage de New Glenn est en train de subir des tests au Neil Armstrong Test Facility de la NASA dans l’Ohio.

Blue Origin a déjà signé des clients pour des lancements de satellites sur New Glenn – qui porte le nom du regretté astronaute John Glenn, le premier Américain à être mis en orbite. Au moment où ces accords ont été conclus, la société prévoyait de lancer le lancement de New Glenn en 2020.

Pendant ce temps, le programme suborbital New Shepard de Blue Origin (nommé d’après Alan Shepard, le premier astronaute de la NASA à faire un tour de fusée suborbitale dans l’espace) se poursuit dans l’ouest du Texas. Lorsque l’acteur de Star Trek William Shatner et trois autres personnes ont été lancés sur New Shepard le mois dernier, Blue Origin a déclaré qu’il prévoyait un autre voyage suborbital d’ici la fin de cette année.

La société spatiale fondée par Bezos en 2000 a été confrontée à des controverses liées au harcèlement sexuel et aux problèmes de sécurité, et la semaine dernière, un juge fédéral a rejeté la contestation par Blue Origin d’un contrat d’atterrisseur lunaire de 2,9 milliards de dollars que la NASA a attribué à SpaceX. Néanmoins, il poursuit ses projets, notamment une proposition d’atterrisseur lunaire de suivi, des systèmes d’extraction de ressources spatiales et le concept de station spatiale Orbital Reef.

Au dernier rapport, Blue Origin compte environ 4 000 employés, dont la plupart sont basés au siège de l’entreprise dans le Kent, dans l’État de Washington. Le site Web des carrières de l’entreprise répertorie actuellement 1 270 postes ouverts. L’une des embauches récemment signalées est Mark « Forger » Stucky, qui a obtenu ses ailes d’astronaute commercial avec Virgin Galactic en 2018 – et dont l’emploi a été résilié cette année au milieu d’un tollé concernant la sécurité des vols.

Stucky, qui serait impliqué dans les programmes de développement avancé de Blue Origin, a tweeté quelques photos de Cap Canaveral aujourd’hui, y compris cette vue de la future rampe de lancement de Blue Origin en Floride :

Toujours aussi beau, peut-être plus. Aimeriez-vous ce #supersized ? pic.twitter.com/bQtVzXbIvT – Mark « Forger » Stucky (@Stuck4ger) 8 novembre 2021