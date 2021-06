Blue Origin vend le siège d’un vaisseau spatial suborbital pour 28 millions de dollars

in

Steve Little de RR Auctions crie « Vendu ! et clôt les enchères pour un siège sur le vaisseau spatial suborbital de Blue Origin, au prix de 28 millions de dollars. (Origine bleue via YouTube)

Une place libre sur le tout premier équipage à voler sur le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin a été vendue aux enchères aujourd’hui pour 28 millions de dollars, soit des millions de plus que le premier touriste payant de la Station spatiale internationale aurait payé il y a 20 ans.

Il a fallu environ huit minutes à RR Auctions pour conclure l’enchère à son siège de Boston. C’est quelques minutes de moins que la mission New Shepard, prévue pour le 20 juillet au port spatial suborbital de Blue Origin dans l’ouest du Texas, devrait durer. Et c’est quelques minutes de plus que le gagnant qui n’a pas encore été identifié devrait dépenser en zéro-G pendant le vol.

Le gagnant vivra environ trois minutes d’apesanteur et une vue d’ensemble de la Terre courbée sous le ciel noir de l’espace. Ce sera l’un des trajets à la minute les plus chers de l’histoire. Mais cela restera également dans les livres d’histoire – en partie parce que Jeff Bezos, le fondateur de Blue Origin et d’Amazon, sera l’un des coéquipiers.

Blue Origin a soumis le système de lancement suborbital New Shepard à 15 tests sans équipage, mais le vol de juillet sera le premier à embarquer des personnes pour un lancement réel. La distinction « premier à voler », plus la chance de passer du temps avec l’individu le plus riche d’Amérique, ont sans aucun doute ajouté à la proposition de valeur.

Les enchères sur le siège ouvert ont commencé le mois dernier et avant aujourd’hui, l’enchère la plus élevée s’élevait à 4,8 millions de dollars. Une fois que Steve Little de RR Auctions a lancé les enchères en direct, le prix a rapidement augmenté, parfois par incréments de 1 million de dollars.

“Plus vous le payez, plus vous l’appréciez”, a déclaré Little lors d’une rare accalmie dans les enchères. Il a déclaré que plus de 20 acheteurs qualifiés se sont inscrits pour la vente aux enchères en direct.

La directrice de la stratégie et des ventes des astronautes de Blue Origin, Ariane Cornell, a déclaré lors de la diffusion Web d’aujourd’hui que l’identité du gagnant ne sera révélée que lorsque tous les documents seront signés, probablement dans les prochaines semaines.

Le prix final est supérieur aux quelque 20 millions de dollars que l’investisseur millionnaire Dennis Tito aurait payé pour le premier voyage touristique vers la Station spatiale internationale en 2001. (En termes corrigés de l’inflation, Tito a quand même payé plus.) Mais c’est moins que les dizaines de millions que les astronautes privés paieraient pour des voyages orbitaux dans la capsule Crew Dragon de SpaceX.