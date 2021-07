Blue Origin : voici ce que vous devez savoir sur le rêve spatial de Jeff Bezos le jour du lancement

Le bug de l’espace a attiré l’attention de Bezos lorsqu’il a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin atterrir sur la lune à l’âge de cinq ans en juillet 1969. (Twitter/@blueorigin)

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, sera à bord du Blue Origin lorsqu’il sera lancé dans l’espace depuis l’ouest du Texas aujourd’hui. Le vol n’aura pas d’ingénieurs ni de pilotes d’essai à bord et Bezos aura son frère, un aviateur de 82 ans et un adolescent pour compagnie.

Créé en 2000, Bezos a déclaré avoir financé l’entreprise en vendant des actions Amazon d’une valeur de 1 milliard de dollars chaque année. Le bug de l’espace a attiré l’attention de Bezos lorsqu’il a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin atterrir sur la lune à l’âge de cinq ans en juillet 1969 et a choisi l’anniversaire de cet alunissage pour son propre lancement. L’histoire de l’espace a toujours séduit Bezos, qui a nommé d’après Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace, sa fusée New Shepard. La fusée en cours de développement New Glenn a été nommée d’après John Glenn, le premier Américain à entrer en orbite. Bezos, qui a récemment quitté son poste de PDG d’Amazon, a fait un don de 200 millions de dollars à la Smithsonian Institution afin qu’elle puisse rénover le National Air and Space Museum et lancer un centre d’éducation.

Bezos a dit que voir la Terre depuis l’espace en change un. Cela change leur relation avec la planète et l’humanité, ajoutant qu’il avait voulu cela toute sa vie.

Rejoindre Bezos à bord à son invitation personnelle sera son frère Mark, 50 ans, investisseur et pompier volontaire. Bezos a également invité Wally Funk, une pionnière des femmes dans l’aviation. À 82 ans, Funk sera la personne la plus âgée de l’espace. Elle était membre de Mercury 13, un groupe de 13 femmes pilotes qui ont effectué des tests similaires pour le Mercury 7 de la NASA dans les années 1960. Il leur a été interdit de prendre l’avion en raison de leur sexe. Oliver Daemon, dix-huit ans, deviendra le plus jeune de l’espace. Le père de Daemon avait fait une offre pour un siège sur la capsule en juin, mais a dû abandonner après la flambée des prix. Le siège de Daemon a été confirmé après que le gagnant de l’enchère caritative de 28 millions de dollars pour un siège sur la capsule ait dû abandonner en raison d’un conflit d’horaire. L’adolescent sera le premier client payant de Blue Origin.

La fusée New Shepard se dirigera vers l’espace à Mach 3, soit trois fois la vitesse du son. Il se séparera ensuite de la capsule et reviendra pour un atterrissage vertical. Les passagers seront en apesanteur pendant trois à quatre minutes, après quoi leur capsule sautera en parachute dans le désert.

Bezos n’a ménagé aucun effort pour que le lancement se déroule sans heurts, Blue Origin ayant effectué 15 vols d’essai depuis 2015. Tous les vols de démonstration dans l’espace ont été réussis, à l’exception du premier, qui a vu le propulseur s’écraser. L’une des roquettes a volé sept fois et les cinq autres. Blue Origin a également interrompu quelques vols après le décollage juste pour tester son système d’évacuation d’urgence.

Le premier vol est susceptible de conduire à l’ouverture de la vente des billets par la compagnie. Bien qu’on ne sache pas combien coûtera un siège, les 28 millions de dollars qu’il a décrochés lors de la vente aux enchères caritative peuvent être une référence. Dix-neuf groupes de défense de l’espace et d’éducation recevront 1 million de dollars chacun, tandis que le Club pour l’avenir de Blue Origin utilisera le reste pour ses efforts d’éducation.

Bezos a également de plus grands projets pour Blue Moon. Alors que la fusée New Shepard n’emmènera les gens au bord de l’espace que sur de brefs vols, la fusée New Glenn sera capable de transporter du fret et de l’équipage en orbite. Blue Origin a également ciblé la lune. Alors que Blue Moon, l’atterrisseur lunaire proposé par la société, a perdu la concurrence commerciale de la NASA pour développer une technologie permettant d’amener les astronautes sur la lune vers le vaisseau spatial de SpaceX, Blue Moon conteste l’attribution du contrat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.