Blue Star commence les travaux sur l’usine de Rs 550 crore à Sri City dans l’Andhra Pradesh dans le cadre d’une filiale nouvellement formée

Blue Star Climatech, la filiale en propriété exclusive de Blue Star, leader de la climatisation et de la réfrigération commerciale, a jeté mercredi les bases de la construction d’une usine de fabrication de classe mondiale à Sri City dans l’Andhra Pradesh. La société prévoit d’investir Rs 550 crore au cours des prochaines années dans l’usine, qui sera construite sur une superficie de 20 acres, de manière progressive.

L’usine de fabrication sera hautement automatisée et garantira que les produits fabriqués sont compétitifs à l’échelle mondiale. Il envisage également d’acquérir la certification IGBC Gold Rated Green Building pour l’usine. La construction de la première phase de 30 000 mètres carrés sera achevée d’ici juillet 2022 et l’installation sera opérationnelle d’ici le deuxième trimestre de l’exercice 23. Il fabriquera principalement des climatiseurs de salle d’une capacité maximale de 12 unités lakh par an.

B Thiagarajan, MD, Blue Star, a déclaré : « La mise en place de cette usine fait partie de notre initiative stratégique visant à augmenter considérablement nos opérations de fabrication en investissant dans des installations de fabrication de classe mondiale Industrie 4.0. En nous alignant sur l’initiative « Make in India » et en tirant parti du programme PLI du gouvernement indien, nous avons l’intention de fabriquer certains composants en interne dans cette usine. »

Thiagarajan avait déclaré à FE l’année dernière qu’il créerait une société distincte pour gérer sa prochaine usine de fabrication à Sri City dans le but de bénéficier des avantages fiscaux applicables aux investissements dans la fabrication. Il avait déclaré que le projet de Sri City était destiné à desservir les marchés du Sud et qu’il aiderait l’entreprise à réduire sa période de conservation des stocks, ses dépenses de logistique et de transport qui sont substantielles.

