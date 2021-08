Le blues moody ont peut-être livré un décompte de trois succès dans le Top 10 et neuf apparitions dans le Top 40 dans leur Royaume-Uni natal, mais surtout dans leur deuxième incarnation en tant que groupe de rock conceptuel, ils ont toujours été bien plus qu’un groupe de singles. Le 20 août 1983, à la veille de la sortie de leur 11e album studio The Present, ils sont entrés dans le compte à rebours des singles britanniques avec sa chanson principale “Monde bleu.” Il s’agit de leur plus récent single dans le Top 40 dans leur propre pays.

Le “Blue World” tourbillonnant et atmosphérique était une composition et une voix principale de Justin Hayward, l’un de ses trois crédits individuels sur The Present. Un autre, “Running Water”, était le troisième single de l’album, après la sortie de “Sitting At The Wheel”, l’un des trois crédits de John Lodge. Le calendrier des singles a été inversé aux États-Unis, où “Wheel” était le single phare et a atteint la 27e place. Ensemble, Hayward et Lodge ont écrit “Meet Me Halfway” de l’album. Fidèle aux principes démocratiques habituels du groupe, le LP comprenait également deux chansons de Ray Thomas et une de Graeme Edge.

Une première en dix ans

“Blue World” a fait ses débuts dans le classement britannique au n ° 47 et, une semaine plus tard, a culminé au n ° 35, devenant la première apparition du Moody Blues dans le Top 40 avec une nouvelle chanson là-bas depuis ” I’m Just A Singer (In A Rock ‘n’ Roll Band)” un peu plus de dix ans plus tôt. Entre-temps, à la fin de 1979, le feuillage persistant “Nights In White Satin” avait effectué sa troisième visite dans le Top 20.

Écoutez le meilleur du Moody Blues sur Apple Music et Spotify.

Bénéficiant également de la distinction d’être le premier single de 12 pouces des Moody Blues au Royaume-Uni, « Blue World » a atteint la 62e place en Amérique. De ce côté-ci de l’Atlantique, le groupe a eu l’une de ses plus belles réalisations commerciales et créatives à venir, lorsque “Your Wildest Dreams” a grimpé à la 9e place du Hot 100 en 1986. Inexplicablement, ce point de repère dans l’histoire ultérieure du groupe a échoué. à tracer au Royaume-Uni du tout.

Achetez ou diffusez « Blue World » sur The Present.