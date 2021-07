Blueface attaqué par un fan après avoir gagné à l’événement de combat à mains nues

– Le bureau du shérif du comté de Hillsborough a déclaré à TMZ qu’ils avaient arrêté Jonathan Parra, 25 ans, la nuit dernière au parc des expositions de l’État de Floride. Il est accusé d’intrusion dans une structure occupée.

Nous avons également obtenu la photo d’identité de Parra lors de son arrestation.

Rappeur visage bleu a remporté son match d’exhibition pour le Bare Knuckle Fighting Championship vendredi soir contre TikToker Kane Trujillo, mais c’était tout sauf un plaisir total pour la foule, car un fan mécontent a sauté dans le ring en se balançant … et l’enfer s’est déchaîné.

NOUS AVONS UN COMBAT ENCORE PLUS GRAND APRÈS LA FIN DE L’EXPOSITION DE BOXE ! @bluefacebleedem jetant des BOMBES ! Voir #BKFC19 sur #FITE Commandez ICI : https://t.co/htnOiICcNA pic.twitter.com/3pxMW7kqdC – FITE (@FiteTV) 24 juillet 2021 @FiteTV

Dans ce qui a été présenté comme une bataille des influenceurs, Blueface a écrasé Trujillo … remportant une victoire déséquilibrée par décision. Alors qu’il célébrait – la main en l’air – le fan a sauté dans les cordes et, on dirait qu’une balançoire est entrée en contact avec le rappeur.

Blueface est devenu balistique alors que la sécurité envahissait le ring, s’attaquant au crétin, mais cela n’a pas mis fin à la folie. Le rappeur a continué à se balancer et a été retenu lorsque des flics sont apparus pour tenter de contrôler la situation.

L’attaquant a été traîné hors du ring et les choses se sont finalement calmées et les combats se sont poursuivis alors que les fans regardaient FITE TV.

Blueface a remporté son combat ce soir (avant de se battre avec un fan) pic.twitter.com/NOplh3U5kB – adam22 (@adam22) 24 juillet 2021 @adam22

Quant à savoir qui a eu le pire… c’est toujours Trujillo. Blueface l’a bombardé de coups de poing … sa main droite était définitivement au point.

Quant aux autres influenceurs sur la carte de l’exposition… YouTuber et star de TikTok DK Argent vs. Nick Irlande, et une bataille TikTok entre Héros maléfique et Dakota Olave.

Publié à l’origine — 5:54 AM PT