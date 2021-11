Blueface est un homme recherché après une attaque présumée contre un videur, mandat émis

visage bleu est un homme recherché – il y a un mandat d’arrêt contre son arrestation, lié au passage à tabac à la caméra d’un videur de boîte de nuit … TMZ a appris.

Des sources policières nous disent que des mandats d’arrêt pour crime ont été récemment émis contre Blueface et 2 autres hommes qui auraient mené l’attaque brutale du videur, en septembre dans la vallée de San Fernando à Los Angeles.

On nous dit que Blueface et ses amis ont chacun été accusés de 2 chefs d’accusation de crime … un pour voies de fait et un autre pour vol. Nos sources disent que l’accusation de vol découle d’une accusation selon laquelle l’un des hommes a pris une chaîne du videur.

9/12/21 TMZ.com

TMZ a cassé l’histoire … vidéo capturée l’incident brutal, qui semble montrer Blueface et 3 autres hommes piétinant, donnant des coups de pied et des coups de poing au portier.

L’homme a dû être transporté à l’hôpital en ambulance et a eu besoin de points de suture.

Nous avons obtenu des photos de ses blessures présumées — le type semblait avoir été assez violemment battu — et nous savions que la police avait pris un rapport de batterie après l’incident.

Maintenant, les flics seront à l’affût pour arrêter Blueface and co. … s’ils ne se rendent pas d’eux-mêmes.

Le mandat est encore un autre « L » pour le rappeur – comme nous l’avons signalé pour la première fois, sa mère aurait été attaqué le mois dernier dans un endroit qu’il possède, et les flics pensent que Blueface aurait pu être la cible visée.