Blueface et Crew attaquent vicieusement le videur du club en vidéo

TMZ.com

visage bleu est accusé d’avoir violemment attaqué un portier dans un club, et la vidéo de l’incident montre que 3 autres hommes ont également sauté sur le gars … et c’est incroyablement brutal et dérangeant.

Les images de sécurité de TMZ ont été obtenues dimanche soir au Skinny’s Lounge dans la vallée de San Fernando, où le rappeur et son équipe sont accusés d’avoir tabassé le videur du club pour ne pas avoir laissé Blueface entrer sans sa carte d’identité.

Comme vous pouvez le voir, l’altercation a commencé à l’entrée du club, et un membre du groupe de Blueface lance le premier coup de poing … puis Blueface et les 2 autres hommes procèdent à l’attaque, déchargeant une rafale de coups de poing et de pied.

Il semble qu’une femme du groupe enregistre l’attaque sur son téléphone, avant que Blueface ne frappe apparemment le videur. Ensuite, un autre gars essaie de le soulever par les pieds pendant que l’attaque se poursuit.

Blueface est la dernière personne vue sur la vidéo et semble donner au videur quelques tapotements pour voir s’il est conscient avant de partir.

Comme nous l’avons signalé … le videur devait être transporté à l’hôpital par ambulance où il a eu des points de suture, et les photos de ses blessures ont l’air plutôt mauvaises.

Des sources policières nous disent que les agents ont pris un rapport de batterie, et qu’ils sont au courant de cette vidéo de surveillance… elle sera donc cruciale dans l’enquête.