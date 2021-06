BlueLivesMatter est raciste, la société aussi, et aimer les taches de rousseur peut être une fierté blanche – RedState ⋆ 10z viral

in

Avant, le racisme était beaucoup plus facile à comprendre.

Dans l’ancien style, le racisme était – essentiellement – ​​quand quelqu’un disait : « Je suis raciste ».

De nos jours, c’est quand quelqu’un dit : « Vous êtes raciste ».

Tout à fait le changement.

Et dans le cadre de notre nouveau paradigme, un professeur de l’Université Simmons identifie le caractère pernicieux.

Comme le rapporte Campus Reform, Felipe Agudelo a rasé le racisme lors d’un entretien avec son employeur le 2 juin.

Felipe a déclaré au collège privé axé sur les femmes qu’il existait un nouveau type.

En fait, a-t-il dit, c’est une forme d’expression « sophistiquée et même élégante » du mot « R ».

L’instructeur de Boston a noté le nom : « racisme numérique ambiant ».

Il l’a comparé au bruit de fond, et c’est une forme de discours haineux.

Vous voulez un exemple ? Considère ceci:

#BlueLivesMatter

Ainsi va le racisme à l’ère moderne.

Un autre : « #AllLivesMatter. »

Vous savez comment les gens se livrent à un racisme occasionnel et normal ? Eh bien, c’est différent.

Et c’est un manque de compréhension.

De Felipe :

“Ces hashtags représentent des contre-récits parce que l’argument “Vous (BLM) n’êtes pas les seuls qui comptent” passe à côté de ce que BLM dit. Nous voulions voir comment ces expressions contre-récitatives, ce que nous appelons le racisme numérique ambiant, peuvent être confondues avec un discours raciste normal et décontracté qui semble inoffensif mais qui est en réalité profondément raciste. »

Cela ne devrait pas être surprenant – après tout, notre société elle-même est raciste :

“En ce moment, nous vivons dans une société raciste, nous avons donc des personnes racistes, des comportements racistes, des pensées racistes et nous avons des connaissances racistes.”

C’est beaucoup de racisme. Vous savez que c’est mauvais quand même vos connaissances sont racistes.

Nous sommes apparemment au milieu d’une compréhension toujours plus large, dotée d’une enquête de plus en plus poussée.

Comme je l’ai écrit récemment : « En ce qui concerne l’analyse sociétale, nous sommes vraiment dans un nouvel âge des Lumières. Aucune pierre n’est laissée de côté, et il semble qu’à chaque coup de roche, plus de racisme se révèle. »

Mardi, nous avons appris que la fatphobie est une gracieuseté du racisme : selon un TikToker très familier avec les efforts de marketing de l’année 1721, « les Blancs ont commercialisé la graisse comme un trait noir. »

“Le message qu’elles ont diffusé”, a-t-elle expliqué, “était que les femmes noires en particulier étaient voraces et incontrôlables et que ces traits barbares les faisaient grossir.”

En revanche, « la minceur était commercialisée comme un trait blanc. … L’idée était que les femmes blanches en particulier étaient raffinées et sobres, ce qui les a amenées à avoir des corps délicats et minces.

En février, l’État de l’Oregon a clairement indiqué que les mathématiques étaient racistes. D’où son « Une voie vers un enseignement des mathématiques équitable : démanteler le racisme dans l’enseignement des mathématiques ».

On nous apprend également les différences entre les races. Il se peut que l’on ne relie pas naturellement la couleur de sa peau à des idées (précédemment connues dans certains cercles sous le nom de « racisme »), mais les institutions insistent sur le fait que de telles lignes peuvent effectivement être tracées.

L’année dernière, le Smithsonian a identifié des traits blancs tels que la pensée linéaire rationnelle, le travail acharné, la planification pour l’avenir, la prise de décision et la politesse.

Et il y a quelques mois à peine, Coca-Cola a proposé d’aider ses employés dans leurs tentatives d’être « moins blancs », AKA…

Moins oppressant Moins arrogant Moins certain Moins défensif Moins ignorant Plus humble Ecoute Croire

De retour au professeur Felipe, son entretien avec l’université visait à promouvoir son projet actuel, « Ce n’est pas comment vous le dites, c’est ce que vous dites : le racisme numérique ambiant et les discours racistes sur Twitter ».

Son objectif : « contrer les tweets narratifs aux hashtags Black Lives Matter ».

Le mal est devenu élégant :

« Souvent, nous pensons toujours que le racisme s’exprime de la même manière qu’il s’exprimait il y a 100 ans ; par des insultes raciales ou des lynchages – ces types d’expressions manifestes de racisme. Cependant, cela a évolué vers de nouvelles façons sophistiquées – voire élégantes – d’exprimer le racisme qui peuvent sembler involontaires, mais en réalité, ce discours est très intentionnel. »

Attention donc au racisme, même lorsqu’il s’agit de parler de taches de rousseur ; le timing est primordial, et il peut en être de même pour les hashtags :

“[A]près la mort de George Floyd, une femme a posté sur Twitter « J’aime mes taches de rousseur. #AllLivesMatter.’ Une déclaration sur l’amour des taches de rousseur semble innocente, mais si vous entrez dans les détails de ce tweet, comme la date publiée – neuf jours après le meurtre de George Floyd – pourquoi a-t-elle choisi de la publier pendant cette période ? Cela semble demander une sorte de fierté blanche parce que #AllLivesMatter va également de pair avec des déclarations comme “Reprenons notre pays” ou des discours suggérant de se sentir menacés par les personnes de couleur. Ces discours commencent à façonner une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de représenter le racisme. »

Il s’est avéré que neuf jours, c’était trop tôt.

Comment les Américains comprendront-ils ce qu’il ne faut pas dire et quand ne pas le dire ? Le professeur Felipe Agudelo essaie de l’aider.

-ALEX

