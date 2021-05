BluePallet vise à perturber le commerce industriel avec un marché “ décentralisé ” pour les produits chimiques

Le PDG de BluePallet, Scott Barrows. (Photo BluePallet)

Nouveau financement: BluePallet, une startup basée à Seattle, est sortie du mode furtif avec 4 millions de dollars de nouveaux financements. L’entreprise exploite une place de marché pour l’industrie chimique.

Fondé l’année dernière, BluePallet vise à changer la façon dont les producteurs de produits chimiques, les distributeurs et les utilisateurs finaux se connectent les uns aux autres. Les entreprises l’utilisent pour trouver de nouvelles régions pour vendre leurs produits; pour servir les clients existants; pour déplacer l’inventaire; et plus. Il facture des frais mensuels par connexion, par rapport au modèle de marché traditionnel consistant à facturer des frais sur chaque transaction.

BluePallet s’appelait à l’origine Echo Chemical Exchange, qui a récemment fusionné avec la start-up fintech Velloci.

Le pitch: «Nos concurrents ont pour mission de se mettre au cœur de chaque transaction. C’est ainsi que les marchés bilatéraux gagnent de l’argent. Quelqu’un doit négocier chaque transaction. BluePallet est le premier véritable réseau de marché pour l’industrie chimique, un modèle décentralisé qui profite à la fois aux acheteurs et aux industriels et distributeurs sur le long terme. » – Scott Barrows, PDG de BluePallet.

Leadership: Barrows a déjà cofondé les plateformes de billetterie Epic Seats et ZeroHero. Il a cofondé BluePallet avec Austin Britts, Kevin Fuller et Brian Perrott. L’équipe de direction a divers liens avec la région de Seattle et trois des fondateurs se sont rencontrés à l’école de commerce de l’Université de Washington.

Investisseurs: Les soutiens comprennent des vétérans de l’industrie chimique et des cadres actifs Terry Hill, PDG de Barenz pour l’Amérique du Nord; Mathew Brainerd, PDG de Brainerd Chemical Co .; et Bruce Schechinger, ancien président du NACD.

Accord clé: BluePallet a signé un partenariat stratégique exclusif avec l’Association nationale des distributeurs de produits chimiques [NACD] jusqu’en 2024. Le NACD représente plus de 85% de la capacité de distribution de produits chimiques dans le pays.