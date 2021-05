Blues Clues ne cesse de s’améliorer pour soutenir les enfants et les familles LGBTQ .

‘Blues Clues’ n’arrête pas de sortir du parc, laissant tomber leur nouveau chant pour le mois de la fierté. Le dessin animé n’a pas hésité à être inclus, montrant des personnages trans, non binaires et homosexuels, mettant en vedette une drag queen et validant tout le monde. La vidéo frappe fort et la réponse du public est très appréciée.

[Screenshot via Blues Clues & You/YouTube]

La vidéo YouTube est tombée vendredi et a suscité des réactions tout le week-end. Il y a plus d’un quart de million de vues sur le message original sur la page YouTube de Blues Clues, et il a également été téléchargé et largement partagé sur les réseaux sociaux.

Comme vous pouvez le voir, il présente la drag queen Nina West, sous forme de dessin animé, ainsi que des animaux non binaires, une famille d’alligator avec deux mamans, une famille d’ours avec deux papas, une famille de castors avec des membres transgenres et même un char “ alliés ” .

Sur les réseaux sociaux, il est très clair à quel point cette représentation signifie, et le consensus semble être que Nickelodeon a tout à fait raison.

Le défilé de la fierté des indices de blues m’a vraiment eu comme pic.twitter.com/kMLOTZnmGF – ✨Sakadeamus✨ (@Sakadeamus) 29 mai 2021

les indices de blues prendre le temps de donner à ce castor les meilleures cicatrices me font ressentir beaucoup de sentiments ngl pic.twitter.com/tjYf70w5L0 – Jacky est dans DR fanfic hell (@WaferBiscuits) 29 mai 2021

des indices de blues ont dit merde, tout le monde est valide pic.twitter.com/Ff2P4pmDNU – Sarah Burssty (@SarahBurssty) 30 mai 2021

Il y a quelque chose de si drôle dans l’animation occidentale qui essaie d’avoir une représentation lgbt + super explicite pendant des années juste pour que Blues Clues dise “Non, vous prenez tous longtemps pour regarder ça.” – 💜Spinelle/Pearl❤️ (@Spinellaby) 30 mai 2021

Retweet Blues Clues grenouilles gays pour effrayer Alex Jones pic.twitter.com/cYFfcOLzlq – bͭaͥᵍeͤlͬ (@BagelTiger) 30 mai 2021

si le capitalisme arc-en-ciel est mauvais, pourquoi la chanson du défilé de la fierté des indices du blues sonne si bien mais sérieusement Blues Clues est TELLEMENT BON pour cela. Ce ne sont pas que des arcs-en-ciel collants. Ils ont fait leurs devoirs et ont montré à quel point ils se soucient réellement de la fierté. C’est tellement adorable pic.twitter.com/elvC6OvPeC — ange ♪ 🇲🇽 (@AngelDearests) 28 mai 2021

Les gens trouvent même de petits morceaux de représentation dans la vidéo au-delà des spécificités identifiées dans le verset.

merci blues indices pour escargot aromantique pic.twitter.com/NmXAYwm3gB — • semi ia • (@IzayasKnife) 30 mai 2021

Il y a aussi une inclusion plus subtile, comme un utilisateur de fauteuil roulant et un hibou dans un hijab.

Ce n’est pas non plus complètement nouveau chez Blues Clues. Ils ont également sorti une douce vidéo en février de Blue chantant la chanson de l’alphabet – avec une petite adaptation.

Oui, c’est un drapeau de fierté sur la lettre P (accompagné des paroles « P est plein de fierté ! ») et E « est pour tout le monde » est représenté avec des personnages dans un large éventail de tons de peau, de types de corps et de handicaps.

Ces vidéos se trouvent sur la page YouTube de Blues Clues, où les parents peuvent faire leurs propres choix pour les montrer aux enfants, mais le fait qu’elles existent est une étape assez importante.