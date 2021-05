Blues de verrouillage de Covid-19: l’emploi urbain augmente sans cesse; le taux augmente de 270 points de base à 17,41% au cours de la semaine du 23 mai

Le taux de chômage urbain a augmenté de près de 1,5 fois depuis que la deuxième vague de la pandémie a commencé à ravager le pays en avril.

Le chômage dans les zones urbaines augmente sans cesse. Le chômage dans les villes a augmenté de 270 points de base pour s’établir à 17,41% au cours de la semaine terminée le 23 mai, signalant que le pire reste à venir. Cependant, le jury n’est toujours pas sur la question de savoir si le taux atteindra le niveau le plus élevé jamais atteint de 27,1% après le verrouillage de l’année dernière.

L’incapacité de l’économie à créer des emplois au milieu des verrouillages et des restrictions à la mobilité a contribué à l’augmentation du chômage urbain.

Le taux de chômage global a également augmenté de manière significative depuis le début de la deuxième vague Covid pour se situer à près d’un an de 14,73% pour la semaine terminée le 23 mai contre 8,16% le 4 avril. Au cours de la même période, le taux de chômage rural est passé à 13,52. % de 8,58%, même s’il s’est un peu atténué par rapport aux 14,34% enregistrés au cours de la semaine terminée le 16 mai.

«Les régions urbaines sont confrontées à un double coup dur: une baisse du taux d’activité et une augmentation du taux de chômage. Il semble y avoir une grave crise de l’emploi dans les villes », a déclaré le directeur général et PDG de CMIE, Mahesh Vyas.

Ashwini Deshpande, directeur du Centre de données et d’analyse économiques (CEDA) de l’Université d’Ashoka, a déclaré que ces derniers temps, pratiquement tous les secteurs ont vu des pertes d’emplois dans les zones urbaines – paris quotidiens engagés dans des activités de construction, petits colporteurs et commerçants, petites entreprises, les services comme l’hospitalité et les divertissements, etc. sont parmi les plus affectés.

«Le verrouillage au cours des six dernières semaines a entraîné un pic de chômage, semblable à celui connu lors du verrouillage de l’année dernière. L’emploi, qui a été durement touché lors de la première vague, n’a pas complètement retrouvé son niveau d’avant la covid alors que l’économie s’est progressivement débloquée en 2020. La deuxième vague et le dernier verrouillage ont entraîné de nouveaux problèmes », a déclaré Deshpande.

KR Shyam Sundar, expert du marché du travail et professeur XLRI, a déclaré que l’on s’attendait seulement à ce que la hausse du taux de chômage urbain traverse le toit en raison du resserrement du verrouillage et d’autres freins qui entravaient considérablement le commerce et le commerce, en particulier la vente de produits saisonniers les biens durables, les automobiles et même les produits de grande consommation. Il y a eu également une réduction de l’activité de construction.

«Mais le pire n’est pas encore terminé. Le chômage urbain s’intensifiera encore et le chômage qui ne sera pas pris en compte par les données sur le chômage sera beaucoup plus élevé. L’oisiveté forcée généralisée est le résultat inhabituel sur le marché du travail en raison de la pandémie de Covid qui aura de graves implications sociales », a averti Sundar.

