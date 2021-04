Blues-Rock personnifié: Gary Moore en 20 chansons

Si les grands guitaristes sont souvent ceux qui ont pris ce qui était avant et ont utilisé cette inspiration pour devenir eux-mêmes des joueurs uniques, alors Gary Moore est sur la liste A.

Le guitar hero nord-irlandais est né à Belfast le 4 avril 1952. Sa mort le 6 février 2011, à seulement 58 ans, a été un grand choc, mais il a laissé un héritage de près de 40 ans d’enregistrement. Plus, bien sûr, une réputation de joueur brillant, en studio et sur scène. Cette liste de lecture triée sur le volet vise à capturer la puissance blues-rock de Gary Moore en 20 chansons.

Pour braquer les projecteurs principalement sur son travail solo, il omet le travail supplémentaire copieux de Moore avec des groupes tels que Skid Row, G-Force et Thin Lizzy. La sélection commence avec son album de 1978 Back On The Streets. Ses débuts officiels en solo ont fait passer le mot sur le jeu fougueux de Gary à un public plus large, en particulier lorsqu’il a combiné avec son compadre Thin Lizzy Phil Lynott pour atteindre le Top 10 britannique avec son single romantique «Parisienne Walkways».

Cela a ouvert la voie à trois décennies supplémentaires de sorties rock sans compromis, y compris des albums du Top 40 des années 1980 comme Corridors of Power et Victims of the Future, avant que Gary ne frappe grand avec Wild Frontier de 1987. Un autre nouveau poste de mise en scène est venu avec l’album de 1990 Still Got The Blues, qui a souligné son respect généralisé parmi ses collègues musiciens dans ses contributions par Albert King, Albert Collins et (sur « That Kind Of Woman ») George Harrison.

1992 a amené un sommet avec un autre héros, BB King, qui a souvent chanté les louanges de Moore et a joué avec lui sur «Since I Met You Baby» de Gary dans After Hours. Il est devenu son album britannique le plus titré, atteignant la 4e place. Gary est ensuite devenu membre du puissant trio de puissance BBM, avec Jack Bruce et Boulanger au gingembre, pour 1994’s Around The Next Dream.

Les aventures d’enregistrement de Gary se sont poursuivies dans les années 2000 sur des disques tels que Back To The Blues, Old New Ballads Blues et ce qui s’est avéré être son dernier album, 2008’s Bad For You Baby. Pour Gary Moore, il ne s’agissait pas de revenir au blues, car il ne les quittait jamais et sa contribution à la musique qu’il aimait était immense.

