Blues Traveler survit à un accident de bus de tournée et joue le spectacle la nuit suivante

Hier, le groupe de rock à cinq musiciens Blues Traveler a survécu à un accident de bus de tournée dans le Minnesota avant de recevoir des soins médicaux dans un hôpital local et de retourner rapidement sur la route pour donner un concert ce soir.

L’équipe de Blues Traveler a contacté Digital Music News pour annoncer l’accident d’un seul véhicule, qui a laissé le groupe et les membres de l’équipe « piégés à l’intérieur du bus avant que les forces de l’ordre et les premiers intervenants ne les libèrent du véhicule ». Malgré le besoin d’aide des premiers intervenants, seuls trois des 11 passagers des autocars de tournée ont été blessés et, comme mentionné, ces personnes ont été soignées pour leurs « blessures mineures » dans un hôpital voisin.

Naturellement “ébranlé” par l’incident, Blues Traveler, basé à Princeton, qui est en tournée pour soutenir le récent Traveller’s Blues, a néanmoins continué vers Rochester, le Mayo Civic Center Park du Minnesota (à environ une heure de route de Winona, où l’accident s’est produit). Et malgré le revers troublant, l’acte ultra-dédié reste prêt à jouer “comme prévu” ce soir, avec JJ Gray et Mofro, basés à Jacksonville, en tête d’affiche du concert.

«Ce matin, notre bus de tournée a quitté la route et a traversé la médiane. Heureusement, nous sommes tous en sécurité et n’avons subi que des blessures mineures », a déclaré Blues Traveler à propos de l’accident. “Notre sincère gratitude à Winona MN, au service de police et à l’équipe de sauvetage pour leur aide à nous sortir de l’autoroute en toute sécurité et à l’écart de la circulation venant en sens inverse.”

Les points de vente régionaux ont précisé que l’accident s’était produit vers 6 h 30, heure locale, et que le chauffeur du bus avait « perdu le contrôle » du véhicule. Compte tenu des exigences physiques rigoureuses des tournées (et en particulier des déplacements vers des sites selon un horaire serré), il est possible qu’un manque de sommeil ait pu jouer un rôle dans l’événement.

Cependant, ni les forces de l’ordre ni le groupe ne semblent avoir publiquement évoqué cette possibilité. Dans l’état actuel des choses, Blues Traveler devrait jouer dimanche au Chesterfield Amphitheatre du Missouri (encore une fois avec JJ Gray & Mofro), selon le site Web du groupe ainsi que celui de la salle.

L’établissement se trouve à près de sept heures de route du Mayo Civic Center Park, selon Google Maps, et Blues Traveler a réservé des spectacles jusqu’en octobre, y compris des arrêts dans l’Indiana, la Pennsylvanie, New York, le Connecticut, etc. Le groupe et l’équipe auront cinq jours après le concert de dimanche soir pour parcourir près de 400 milles jusqu’au prochain lieu (dans l’Indiana), et il semble que plusieurs des trajets suivants de la tournée, bien que légèrement plus courts, s’étendent toujours sur des centaines de milles chacun. .