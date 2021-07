Blues Walk : comment Lou Donaldson s’est dirigé vers le soul jazz

Le 28 juillet 1958, un saxophoniste alto de 31 ans, Lou Donaldson, se rend au Van Gelder Studio, dans le New Jersey, pour enregistrer Blues Walk, un LP de six pistes publié par Blue Note Records que beaucoup considèrent maintenant comme son plus grand album. et déclaration musicale définitive.

Originaire de Baden, une petite ville rurale de Caroline du Nord, Donaldson est né dans une famille de musiciens – sa mère était professeur de musique – et a commencé à jouer de la clarinette à l’âge de neuf ans. Adolescent, il est allé à l’université de Greensboro, puis a été enrôlé dans l’US Navy en 1944, où il a joué de la clarinette dans un orchestre militaire. “Quand j’entends Charlie Parker, la clarinette n’était plus », a déclaré Donaldson à un intervieweur en 2012, se remémorant l’époque où, accroché au son du bebop, il s’est mis au saxophone alto, l’instrument auquel il est le plus associé. Bien que Donaldson ait été fortement influencé par Parker au début, il a rapidement développé son propre style.

Sur les conseils de Dizzy Gillespie, Donaldson s’installe à New York en 1950 et s’impose rapidement sur la scène jazz de la Big Apple, où le bebop était la monnaie branchée. Le patron de Blue Note, Alfred Lion, a entendu Donaldson jouer dans un club de Harlem et l’a invité à assister à une session de Milt Jackson.

Il ne fallut pas longtemps pour que l’impressionnant jeune altoiste fasse ses propres disques et, au début des années 50, il devint un architecte du hard bop, une émanation plus orientée R&B du bebop, généralement dirigé par un groupe à deux cors et conduit par une rainure oscillante. La collaboration conjointe de Donaldson en 1953 avec le trompettiste virtuose Clifford Brown, pour le Blue Note LP New Faces, New Sounds, offre l’un des premiers exemples de hard bop, bien que l’album phare du batteur Art Blakey de 1954, A Night At Birdland, sur lequel Donaldson a également joué, est largement reconnu comme le premier disque de hard bop de bonne foi.

En 1958, bien qu’il n’ait qu’une trentaine d’années, Donaldson, qui a acquis le surnom de « Sweet Poppa Lou », était une figure bien établie sur la scène du jazz moderne américain. Blues Walk était son huitième album pour Blue Note et faisait suite à Lou Takes Off de 1957, un LP sur lequel le saxophoniste a commencé à parsemer sa musique d’une touche R&B plus prononcée, présageant un style qui serait surnommé « soul jazz ».

Pour cette session particulière, Donaldson a réuni le pianiste Herman Foster – un musicien aveugle de Philadelphie qui avait joué lors de quelques sessions précédentes avec le saxophoniste – ainsi que le bassiste et compatriote pennsylvanien « Peck » Morrison et le batteur Dave Bailey (à la fois Morrison et Bailey avaient joué auparavant avec le saxophoniste « cool school » Gerry Mulligan). Pour ajouter du piquant et de la chaleur rythmique, le spécialiste des percussions latines Ray Barretto a été invité aux congas.

Avec sa démarche déambulante et facile à balancer, son fort backbeat et ses inflexions de blues piquantes, le titre d’ouverture de l’album est rapidement devenu la chanson phare de Lou Donaldson. Son thème mélodique principal, dénoté par des cadences douces-amères, est énoncé par Donaldson avant qu’il ne montre ses talents d’improviste avec un solo inventif. Foster prend le deuxième solo, puis il y a un dialogue de batterie et de conga entre Bailey et Barretta avant que le saxo de Donaldson ne revienne.

Comme son titre l’indique, “Move” est beaucoup plus vivant. Interprété à une vitesse vertigineuse, c’est la version de Donaldson d’un incontournable du bebop du batteur de jazz Denzil Best. La mélodie a été notoirement enregistrée par Miles Davis (un tempo légèrement plus lent) lors de sa session de 1949 pour Capitol Records, sorti plus tard sous la forme d’un LP appelé Naissance du cool.

“The Masquerade Is Over”, une chanson écrite par Herb Magidson et Allie Wrubel, a été enregistrée pour la première fois par l’orchestre Larry Clinton en 1939 et plus tard, dans les années 50, est devenue une ballade populaire auprès des chanteurs de jazz (parmi ceux qui l’ont enregistrée étaient Sarah Vaughan , Helen Merrill, Abbey Lincoln et Jimmy Scott). Donaldson le reconfigure comme un groove aérien, bien qu’il joue la mélodie principale caressante avec un lyrisme doré.

Propulsé par le mouvement perpétuel de la basse ambulante de « Peck » Morrison, « Play Ray » est un morceau auto-écrit de Donaldson qui mijote et est imprégné de blues. Son titre est vraisemblablement une référence à Ray Barretto, qui prend un solo de conga pendant l’air.

Sur la ballade lente “Autumn Nocturne”, Donaldson démontre sa sensibilité avec une sublime interprétation d’un standard de jazz écrit par Joseph Myrow et Kim Gannon (ceux qui l’avaient enregistré avant Donaldson incluent le Claude Thornhill Orchestra, le trompettiste Art Farmer et le flûtiste Herbie Mann) .

Blues Walk se termine sur un high euphorique avec l’entrainant « Callin’ All Cats », un swinger de Donaldson infusé de blues qui déborde d’énergie et d’effervescence.

Lou Donaldson a enregistré pour Blue Note jusqu’en 1974, mais il n’a jamais été capable de faire un autre album aussi parfait que Blues Walk. Une session vraiment marquante, elle l’a montré sortir de l’ombre de Charlie Parker et trouver sa propre voix unique au saxophone alto. Mais ce n’était pas tout. Blues Walk a également contribué à lancer le mouvement soul-jazz du début des années 60. Des décennies plus tard, il reste l’album incontournable du canon du saxophoniste.

