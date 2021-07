Blues Wireless, la startup IoT cellulaire de Ray Ozzie, lève 22 millions de dollars auprès de Bill Gates et d’autres

in

Ray Ozzie. (Photo LinkedIn)

Blues Wireless, une startup IoT fondée par l’ancien dirigeant de Microsoft Ray Ozzie, a levé 22 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le cofondateur de Microsoft, Bill Gates.

Sequoia Capital et l’ancien dirigeant de Stripe Lachy Groom ont dirigé le cycle de la série A, qui stimulera la croissance de la technologie de l’entreprise qui aide les fabricants de produits à envoyer des données de leurs actifs physiques vers des applications basées sur le cloud via des réseaux cellulaires.

Blues est la dernière entreprise d’Ozzie, qui a inventé la plate-forme de messagerie de groupe Lotus Notes dans les années 1980. Il a ensuite lancé et vendu deux startups à Microsoft : Groove Networks en 2005 et Talko en 2015. Il a rejoint Microsoft après l’accord Groove, succédant finalement à Gates en tant qu’architecte logiciel en chef de l’entreprise et aidant à diriger le lancement de la plate-forme de cloud computing Azure de Microsoft. .

Blues est sorti du mode furtif en février 2019, annonçant son appareil Notecard qui fonctionne sur le réseau sans fil d’AT&T. Il s’agit d’un appareil IoT cellulaire qui peut être intégré à presque n’importe quel matériel et se connecter à Internet sans dépendre du WiFi. Les développeurs utilisent le langage de programmation JSON et deux lignes de code pour que tout fonctionne.

L’objectif est de faciliter la mise en ligne de presque tout, d’un réfrigérateur à un réservoir de propane en passant par des systèmes CVC, pour permettre la gestion et la surveillance à distance.

Une partie de la nouveauté est le modèle d’affaires. Blues ne facture aux clients que 49 $ pour le module lui-même, et rien de plus après cela.

L’idée de Blues est venue du travail d’Ozzie en tant que directeur du conseil d’administration de Safecast, une organisation à but non lucratif de surveillance des données lancée en réponse à la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Il a essayé d’aider l’organisation à construire des appareils de mesure de l’environnement cellulaire à énergie solaire, mais c’était plus difficile que prévu. C’est à ce moment-là qu’Ozzie a commencé à travailler avec AT&T – il est conseiller du géant du sans fil – sur ce qui allait devenir la nouvelle société.

Blues compte de nombreux clients de grandes entreprises dans des secteurs tels que l’agriculture, l’automobile, la construction, la santé, la vente au détail et les transports. Il travaille également avec des partenaires pour aider à l’ingénierie matérielle et à l’intégration des données IoT dans les applications.

Blues avait précédemment levé 11 millions de dollars en avril 2020. XYZ Capital a également investi dans le tour de la série A. Blues est une entreprise distribuée mais la plupart de ses 23 employés sont dans la région de Boston. Ozzie passe également la majorité de son temps à Boston, mais fait toujours de fréquents voyages à Seattle.