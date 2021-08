Bluesky de Twitter trouve un nouveau leader, Square crée une équipe de portefeuille Bitcoin

Comparer

Le projet de médias sociaux décentralisé soutenu par Ciel bleu de Twitter a annoncé qu’une nouvelle entité Twitter indépendante est en préparation, tandis que Carré étend son équipe de portefeuille matériel.

“Cela a mis du temps à venir, mais nous avons enfin trouvé un indice”, a tweeté jeudi le compte officiel de Bluesky.

@RiddleOfGold @bluesky une personne pour diriger le projet -Anav Gagneja (@ChefQuixote)

L’équipe derrière cela a déclaré “qu’elle travaille actuellement sur les détails pour mettre en place la nouvelle entité Bluesky qui fonctionnera indépendamment de Twitter”, ajoutant que plus de détails seront partagés avec le public “bientôt”.

Comme indiqué, en décembre 2019, Twitter a lancé Bluesky pour développer une « norme décentralisée pour les médias sociaux ».

Le directeur général de l’entreprise, Jack Dorsey, a déclaré à l’époque que Twitter finançait une petite équipe indépendante qui pourrait “trouver une norme décentralisée existante qu’ils peuvent aider à faire progresser, ou au contraire, en créer une à partir de zéro”.

Cependant, il a également souligné qu’il faudra plusieurs années pour développer une norme décentralisée robuste, évolutive et utilisable pour les médias sociaux.

Et ce ne sont pas toutes les nouvelles liées à Twitter partagées avec le Cryptoverse. Pas plus tard qu’aujourd’hui, Dorsey a déclaré que Square, sa société de paiement intéressée par la crypto-monnaie, cherchait à embaucher de nouvelles personnes pour aider à créer le portefeuille matériel de l’entreprise, en particulier un chef d’entreprise de portefeuille matériel.

Comme annoncé en juillet dernier, Square a confirmé que son objectif était de créer un premier portefeuille matériel bitcoin (BTC) “pour rendre la garde du bitcoin plus courante”. Dorsey avait d’abord révélé que la société envisageait de le faire un mois plus tôt. Maintenant, ils travaillent pour former une équipe.

Selon l’annonce, la société est prête à embaucher un responsable principal de l’ingénierie, qui sera invité à “créer et gérer une équipe d’ingénieurs mobiles et backend pour fournir une large gamme de logiciels pour un produit mondial nouveau et innovant”. ainsi que de « diriger la stratégie technique de ce nouveau domaine de produits », entre autres fonctions.

Cette personne devra également travailler avec de nombreux partenaires dans des rôles matériels, juridiques et commerciaux chez Square, son unité axée sur la cryptographie. Crypto carré et la communauté extérieure, indique l’offre d’emploi.

Un minimum de huit, mais de préférence plus de dix ans d'”excellente” ingénierie de produits et services est requis, avec un minimum de deux et de préférence plus de cinq ans d’expérience dans la constitution et la direction d’équipes d’ingénierie logicielle. De plus, de préférence, les candidats auront « une connaissance des rouages ​​du bitcoin et de l’expérience dans le développement de logiciels pour des applications de crypto-monnaie ».

Aidez-nous à créer un portefeuille matériel non dépositaire pour des centaines de millions de personnes. Tout en public, tout en open source… https://t.co/Q9Vf1MWWdC – jack⚡️ (@jack)

En plus de cela, Square a également deux autres annonces liées à son portefeuille matériel : une pour le leader du marché du portefeuille matériel et l’autre pour l’ingénieur logiciel senior (backend), chacune avec son propre ensemble d’exigences.

En plus du portefeuille, les emplois liés à la crypto-monnaie comprennent : responsable des communications crypto et financières, recruteur technique principal (Crypto / Bitcoin), chef de produit crypto (Cash App) et responsable de l’ingénierie crypto (Cash App).

En juillet, Dorsey a déclaré que Bitcoin serait une “grande partie” de l’avenir de l’entreprise car il voyait des opportunités d’intégrer la crypto-monnaie dans les produits et services Twitter existants. Il a ajouté que cela pourrait aider l’entreprise à accélérer le développement de ses produits, tout en expliquant que BTC est le “meilleur candidat” pour devenir la “monnaie native” d’Internet.

