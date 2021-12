Bluesman Little Milton voit les années 1960

Les années 1960 étaient dans leurs derniers jours lorsque Little Milton a fait une autre entrée sur le palmarès des singles d’âme les plus vendus de Billboard. Mais l’édition du 27 décembre 1969 a rassuré que le succès constant du chanteur-auteur de blues pendant presque toute cette décennie n’allait pas se terminer de si tôt.

La chanson en question était le tapotement du pied, cuivré « Si les murs pouvaient parler » qui allait devenir non seulement la chanson titre de son album de 1970, mais son plus gros succès pour la filiale d’échecs Checker en trois ans environ. Milton avait trois meilleurs tenners R&B à son actif à ce moment-là, avec le n ° 1 de 1965 « We’re Gonna Make It », le suivi « Who’s Cheating Who? » et « Feel So Bad » de 1967.

Dans un article paru en septembre 1969 dans Record Mirror, le regretté journaliste-diffuseur Charlie Gillett écrivait : « Little Milton a longtemps souffert à cause de sa capacité à ressembler à d’autres chanteurs plus il était.

« Il est né à Inverness, Mississippi, en 1934, et a d’abord enregistré pour Sun, où Sam Phillips l’a fait chanter comme BB Roi, Graisses Domino et Bobby Bland… au cours des deux dernières années, Little Milton semble s’être ouvert avec son propre style – et un récent rapport de Chicago a déclaré que lors d’un concours « Battle of the Blues », il a reçu une réponse plus enthousiaste du public que BB Roi. »

Une performance fougueuse et émouvante

Écrit par Bobby Miller, « If Walls could Talk » était un morceau entraînant avec une performance fougueuse et émouvante de Milton. La chanson a fait ses débuts dans les charts au n ° 47, au cours d’une semaine chargée qui a également présenté de nouvelles entrées de Sweet Inspirations, Freda Payne, Little Junior Parker, Ike & Tina Turner, Mary Wells, et James Brown. Le single soul préféré des Américains, pendant la troisième des quatre semaines, était les Supremes « Un jour on sera ensemble. »

« If Walls could Talk » – la 15e entrée de Milton dans le classement soul en près de huit ans – a atteint le n ° 10, sa meilleure performance depuis « Feel So Bad ». Cela a mis en place l’arrivée de l’album parent bien accueilli, qui est apparu en mars 1970, atteignant le n ° 23 sur le graphique R&B et un modeste n ° 197 sur la liste principale des LP de Billboard.

Milton avait encore quelques années de singles dans les charts R&B devant lui sur Checker, après quoi il a été transféré à Stax, apparaissant dans le célèbre documentaire de film en direct Wattstax. Puis vinrent des sorts sur le label Glades et MCA, après quoi il trouva un nouveau foyer spirituel au sein de la société de soul sudiste indépendante Malaco. Il est décédé en 2005 à l’âge de 70 ans.

