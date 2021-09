Bluesport Entertainment investira Rs 240 crore pour le développement de l’écosystème sportif en Inde

La société a également désinvesti des actions et intégré les entrepreneurs Vivek Lodha et Abhinav Banthia en tant qu’investisseurs stratégiques.

Avec une vision pour développer l’écosystème du handball en Inde et faire passer le sport au niveau supérieur, Bluesport Entertainment Pvt Ltd, les détenteurs officiels de la licence de la Premier Handball League (PHL) sous l’égide de la Handball Federation of India (HFI), a investi Rs 240 crore. La société a également désinvesti des actions et intégré les entrepreneurs Vivek Lodha et Abhinav Banthia en tant qu’investisseurs stratégiques.

L’investissement ainsi que le fait d’avoir les bonnes personnes comme partenaires sont essentiels au développement de tout sport, Manu Agrawal, PDG et co-fondateur, Bluesport Entertainment Pvt. Ltd, a déclaré. « En plus de créer une ligue professionnelle de handball et son marketing, nous envisageons également une approche holistique pour développer le sport au niveau local grâce à diverses collaborations stratégiques et programmes personnalisés spécialement conçus pour former les joueurs, les entraîneurs ainsi que pour améliorer le handball. infrastructures en Inde », a souligné Agrawal.

La société utilisera le financement pour accélérer la croissance du handball masculin et féminin en Inde au cours des cinq prochaines années, lui donnant un coup de pouce bien nécessaire non seulement au niveau de l’élite mais aussi au niveau local. Bluesport Entertainment a déjà acquis les droits pour les ligues masculines et féminines—PHL, en Inde pour les 10 prochaines années. Avec un investissement de Rs 120 crore chacun pour les jeux masculins et féminins, il prévoit de dépenser Rs 35 crore pour le développement de la base, l’éducation et la formation des talents juniors et sous-juniors dans le pays ainsi que la mise en œuvre d’un programme bien structuré pour aider les entraîneurs locaux acquièrent des normes internationales. Il fournira également une exposition internationale nécessaire et des opportunités d’entraînement à l’étranger aux joueurs indiens par le biais de la ligue.

«Le handball est déjà un sport populaire et très suivi dans le monde et avec une population massive de jeunes en Inde, il y a eu une augmentation constante de l’appétit pour les sports du nouvel âge. Nous utiliserons 25% du financement pour promouvoir le handball à travers le pays, en captant l’intérêt tandis que 15% de celui-ci ira au développement de l’infrastructure qui, je pense, sera le facteur clé de la croissance du sport en Inde. Au cours des cinq prochaines années, nous voulons non seulement changer la façon dont le handball est pratiqué ou perçu dans le pays, mais aussi faire du PHL un produit commercialement viable. Nous prévoyons une croissance de 33% en termes de taux de croissance annuel composé et pensons que les ligues masculine et féminine sont capables de récupérer l’investissement et de devenir rentables d’ici la fin de leurs troisièmes saisons respectives », a ajouté Agrawal.

Joué par plus de 190 pays à travers le monde, le handball a une immense popularité en Inde au niveau local avec plus de 85 000 joueurs inscrits actuellement. C’est l’un des rares sports où les joueuses égalent la compétitivité de leurs homologues masculins et il exige également une excellente forme physique.

