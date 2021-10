BlueStacks X se lance en version bêta pour apporter vos jeux Android préférés* dans le cloud

*Eh bien, pas vos favoris. Mais quelqu’un, probablement

BlueStacks est l’un des meilleurs moyens d’utiliser des applications et des jeux Android sur votre ordinateur de bureau, du moins jusqu’à ce que Windows 11 nous épate avec sa prochaine intégration à l’Amazon Appstore. L’application a certainement ses défauts, mais elle est toujours utilisée par des millions d’utilisateurs chaque jour. Avec sa dernière version, BlueStacks veut éliminer complètement le besoin d’installer des applications, avec le streaming cloud intégré.

BlueStacks X est une nouvelle version bêta de la société, axée sur l’introduction de jeux Android sur n’importe quel appareil directement dans votre navigateur. En éloignant le service des fichiers installables, davantage de possibilités ont été étendues qu’auparavant. Par exemple, en utilisant Chrome ou Safari sur un iPhone ou un iPad, vous pouvez diffuser n’importe quel titre proposé via le service sans avoir à vous soucier des blocages de l’App Store d’Apple.

Sans surprise, le fonctionnement de BlueStacks sur le Web est limité. Alors que la version de bureau a un accès complet au Play Store – ainsi qu’à la plupart des applications qui y sont accessibles – seul un groupe sélectionné de jeux peut s’ouvrir dans le client du navigateur. Vous ne pourrez pas faire fonctionner les émulateurs sur le Web de cette façon, mais cela vous fournit une autre méthode pour ignorer Raid: Shadow Legends.

En toute honnêteté, la gamme actuelle de jeux dans BlueStacks X est assez faible. C’est le groupe habituel de titres gratuits comme Castle Clash: Guild Royale ou Disney Sorcerer’s Arena. Les titres payants comme Among Us ou Minecraft sont introuvables. L’application ne propose pour l’instant que 14 titres, même si elle promet de nouveaux ajouts à la bibliothèque chaque semaine.

Vous aurez besoin d’une connexion Internet haut débit pour commencer à jouer à des jeux avec BlueStacks X. Il utilise la technologie cloud appelée now.gg – construite par la même société, bien sûr – pour alimenter son backend. Certains téléchargements de contenu dans le jeu et d’autres ennuis sont toujours apparus, tout comme au moins un message d’erreur lié à Google Play, mais dans l’ensemble, mon temps limité à tester Raid: Shadow Legends dans un navigateur était solidement agréable (au moins sur le plan technique) . BlueStacks s’occupe même de pré-mapper les touches vers des commandes tactiles spécifiques sur l’écran virtuel, afin que vous puissiez activer vos attaques sans compter uniquement sur votre souris.

Alors que la bibliothèque devra s’étendre avant que BlueStacks X n’atteigne un public plus large, l’expérience réelle s’est révélée très prometteuse. Je n’ai subi aucun décalage ni ralentissement, et les commandes étaient rapides et précises – c’est tout ce que vous pouvez vraiment demander à un émulateur. Si vous voulez essayer la version bêta par vous-même, rendez-vous sur son site Web et essayez l’un des jeux inclus.

