BlueStacks X vous permet de jouer à des jeux Android sur le cloud

BlueStacks X est un service qui vous permet de diffuser des jeux Android dans des navigateurs sur plusieurs appareils, notamment iOS, macOS, Windows et Linux. Il est en version bêta, propose actuellement 14 jeux cloud et promet d’ajouter de nouveaux jeux chaque semaine.

L’aspect cloud gaming est une nouvelle partie de BlueStacks X, mais la plate-forme existe depuis 2009 et a servi d’émulateur Android pour Windows. BlueStacks conserve toujours cette partie de ses fonctionnalités et propose actuellement des téléchargements d’environ 116 jeux Android pour PC.

BlueStacks X est actuellement gratuit pour les utilisateurs et génère principalement des revenus grâce aux publicités, mais dans une interview avec The Verge, le PDG Rosen Sharma a déclaré qu’il pourrait y avoir des offres d’abonnement à l’avenir. BlueStacks X a également créé son propre Discord Bot appelé Cloudy qui facilite le jeu en coopération et la socialisation. “[Cloudy can] automatiquement [connect you] à un canal vocal Discord afin que tout le monde puisse simplement cliquer et jouer au jeu en nuage », a déclaré Sharma.

Les autres services de jeux en nuage populaires actuels incluent Xbox Cloud Gaming de Microsoft, PS Now de Sony et GeForce Now de Nvidia. Dans le cas de Microsoft, xCloud n’est disponible que dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate, un package qui comprend également les bibliothèques Game Pass sur les consoles PC et Xbox.

Dans une interview avec Venturebeat, Sharma a déclaré qu’il ne considérait pas ces services comme une “concurrence directe”. Les services de jeux susmentionnés se concentrent davantage sur l’obtention de jeux pour PC et consoles dans le cloud afin qu’ils puissent être diffusés en continu sur n’importe quel appareil. BlueStacks X fonctionne en empruntant une partie de la puissance de calcul des navigateurs et appareils natifs de l’utilisateur, au lieu de s’appuyer uniquement sur le cloud.

Microsoft prévoit également de rendre les applications Android directement disponibles dans sa nouvelle boutique d’applications, mais il semble que cette fonctionnalité ne fera pas partie de Windows 11, qui devrait sortir en octobre. Les applications Android sont déjà disponibles sur Windows 10, mais les utilisateurs doivent passer par l’application Votre téléphone pour le faire.