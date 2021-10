BLUETTI Halloween Sale offre 20% de réduction sur ses stations d’alimentation mobiles, jusqu’à 3900 $ de réduction

Si vous envisagez une solution d’alimentation hors réseau depuis un certain temps ou si vous venez de commencer à chercher, vous avez sans aucun doute rencontré le pionnier dans l’espace, Bluetti. Après avoir vendu sa nouvelle centrale électrique portable AC300 et sa batterie externe B300 en septembre, l’offre spéciale Halloween de la société offre jusqu’à 20 % (3 900 $) sur les combos AC300 + B300 + panneaux solaires réapprovisionnés et bien plus encore. Découvrez tous les détails de ces bonnes affaires ci-dessous.

Que vous soyez intéressé par une petite sauvegarde domestique, une sauvegarde électrique pour toute la maison ou une source d’alimentation hors réseau pour le camping, le camping-car, etc., Bluetti offre une solution pour tout le monde.

La tête d’affiche de la gamme Bluetti est le nouvel AC300 qui sert de base à votre solution flexible d’alimentation hors réseau. L’AC300 est entièrement modulaire avec un onduleur à onde sinusoïdale pure de 3000 W. Il se connecte avec jusqu’à quatre modules de batterie B300 offrant jusqu’à 12 288 Wh de capacité (et il est même possible de connecter deux de ces configurations pour une incroyable capacité de 24 576 Wh).

Bluetti utilise des batteries LiFePO4 (Lithium Fer Phosphate) de qualité supérieure conçues pour plus de 3 500 cycles. Voici la vaste gamme de prises et de ports que vous obtenez avec l’AC300 :

6x prises 20A AC 1x sortie AC NEMA TT30 (120V/30A) 1x 100W USB-C 2x 18W USB-A 2x 15W USB-A 2x 15W chargeurs sans fil 1x allume-cigare (24V/10A) 1x sortie RV (12V/30A)

Et sur le module batterie B300 :

1x 100W USB-C 1x 18W USB-A 1x Allume-cigare (12V/10A) Capacité de la batterie (3 072Wh)

En ce qui concerne l’entrée, les modules AC300 + B300 peuvent prendre jusqu’à 1800W de CA et une entrée combinée CA plus solaire de 5400W (lors de l’utilisation d’au moins deux B300).

L’AC300 + B300 fonctionne également avec la nouvelle Bluetti Fusion Box Pro qui double la tension totale, la puissance et la capacité à 6 000 W, 240 V et 24 576 Wh.

Un autre aspect intéressant est l’application complète permettant de vérifier l’état en temps réel de votre centrale électrique et de la contrôler via Wi-Fi et Bluetooth.

Économisez avec un combo Bluetti AC300 + B300

Pour sa vente d’Halloween du 28 octobre au 4 novembre, Bluetti propose :

1 545 $ de rabais le Combo AC300 + 2*B300+ 3*PV200

2 634 $ de rabais le Combiné 2*AC300 + 4*B300 + P030A

3 728 $ de rabais le Combo 2*AC300 + 4*B300 + P030A + 6*PV200

3 928 $ de rabais le Combo 2*AC300 + 4xB300 + P030A + 6PV200



Si vous recherchez une source d’alimentation de secours plus petite, l’EB55 est un excellent choix. Offrant 537 Wh et jusqu’à 700 W de sortie, il offre beaucoup d’utilité dans un design compact.

Ports et sorties EB55 :

1x port USB-C 100W 1x abri de voiture DC 12V/10A 2x sorties 12V/10A DC 4x ports USB-A 15W 4x prises AC (100-120V) 1x chargeur sans fil 15W

L’EB55 est une option parfaite pour le camping et, comme les autres appareils de Bluetti, il utilise des batteries LiFePO4 de haute qualité conçues pour plus de 2 500 cycles.

Le générateur solaire intégré peut recevoir jusqu’à 200 W d’entrée et 200 W de courant alternatif simultanément. Cela signifie que la charge complète est aussi rapide que 2 heures.

Vous pouvez récupérer le Bluetti EB55 maintenant à 50 $ de rabais, pour seulement 449 $.

L’AC200 Max est une excellente solution si vous n’avez pas besoin de toute la puissance de l’AC300. L’AC200Max est doté d’un onduleur à onde sinusoïdale pure de 2 200 W et se connecte à jusqu’à deux des modules de batterie B230 2 048 Wh ou à deux des batteries B300 3 072 Wh.

Vous bénéficiez de la compatibilité avec les panneaux solaires Bluetti et de nombreuses fonctionnalités intéressantes de l’AC300 avec l’AC200Max à un prix plus abordable.

Ports et prises AC200Max :

1x port USB-C 100W 2x ports USB-A 18W 2x ports USB-A 15W 2x chargeurs sans fil 15W 4x prises secteur 1x prise NEMA TT30 2x sortie 12V/10A DC 1x allume-cigare 12V/10A 1x 12V/30A Super DC

L’AC200Max est disponible dès maintenant avec 200 $ de rabais sur les précommandes ramenant le prix à 1 899 $.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :