BLUETTI lance de nouvelles centrales modulaires 6000W avec contrôle iPhone, solaire, USB-C, plus

BLUETTI est sur le point de lancer les derniers ajouts à sa gamme de solutions d’alimentation portables avec les nouvelles centrales électriques 6000W AC300 et AC200 MAX. S’appuyant sur une campagne de financement participatif de plusieurs millions de dollars au succès retentissant au cours de l’année écoulée, BLUETTI est maintenant prêt à lancer sa centrale électrique portable AC300 aux côtés du modèle AC200 amélioré et amélioré, ainsi qu’une paire de nouvelles unités de batterie modulaires pour les alimenter. Frappez le saut pour un examen plus approfondi et plus de détails.

Nouvelles centrales BLUETTI 6000W

Les nouvelles centrales électriques BLUETTI AC300 et AC200 MAX fonctionnent sur un système modulaire afin que les utilisateurs puissent retirer les unités de batterie selon leurs besoins – les centrales électriques réelles sont vendues avec les batteries compatibles et étendues séparément à partir de là. Les centrales électriques susmentionnées sont également rejointes par les unités de batterie BLUETTI B230 et BLUETTI B300, qui, selon la marque, permettent aux utilisateurs de remplacer les batteries si nécessaire à l’avenir, d’étendre les capacités de la centrale à un moment donné et même de permettre aux unités de être plus léger à transporter :

Cette nouvelle conception modulaire est une décision audacieuse pour BLUETTI, mais pour une unité à usage intensif comme BLUETTI AC300, cette conception non seulement réduit considérablement le poids de chaque unité, mais permet également aux utilisateurs de remplacer une ou toutes les batteries, si nécessaire, dans le futur. Et comme le système est modulaire, vous pouvez transporter chaque module individuellement.

Centrale BLUETTI AC300

La centrale électrique BLUETTI AC300 fournit un total de six prises secteur, deux ports USB-A 5 V, une paire de prises USB-A 18 W, un USB-C 100 W, Super DC, deux socles de charge sans fil 15 W, et plus encore.

Tout cela est pris en charge par un onduleur à onde sinusoïdale pure de 3 000 W qui fonctionne avec le contrôleur MPPT pour prendre en charge ce que BLUETTI appelle « une charge solaire stupéfiante de 2 400 W ». Cependant, le modèle phare peut également transporter en option jusqu’à quatre des batteries modulaires, ce qui donne une capacité totale de 12,3 kWh.

Comme si cela ne suffisait pas déjà, l’utilisation de la Fusion Box Pro de BLUETTI pour connecter deux unités AC300 ensemble peut être utilisée comme « un centre d’alimentation d’urgence et faire fonctionner l’essentiel de votre maison pendant plus d’une semaine, ou avec suffisamment de panneaux solaires, vous pouvez même faire fonctionner l’intégralité de votre toute la maison, hors réseau… indéfiniment. Cette configuration abrite “jusqu’à 6 000 W de puissance continue, une capacité totale de 24,6 kWh et 10,4 kW de capacité d’entrée solaire révolutionnaire”.

La centrale électrique phare BLUETTI AC300 aux côtés d’un module de batterie B300 sera en pré-commande en septembre 2021 avec un prix de lancement spécial à 2 899 $ (PDSF de 3699 $).

BLUETTI AC200 MAX

BLUETTI a également itéré et amélioré son modèle AC200 déjà très réussi (il a levé plus de 6,7 millions de dollars en financement participatif) avec l’AC200 MAX. Le nouveau modèle modulaire prend en charge deux batteries supplémentaires, dont le BLUETTI B230 ou B300, ce dernier pouvant étendre le nouveau AC200 Max avec une capacité de 8192 Wh via la puissance de sortie continue de l’unité à 2 200 W via l’onduleur à onde sinusoïdale pure.

D’autres améliorations apportées ici incluent jusqu’à 900 W d’entrée solaire, un port USB-C PD3.0 100 W, ainsi qu’une prise NEMA TT-30 intégrée de 30 A pour les « foules de VR ». Le contrôle par smartphone à l’aide de l’application BLUETTI associée via Bluetooth est également une bonne idée.

Le BLUETTI AC200 MAX est en pré-commande sur 1 699 $ (2 099 $ PDSF) avec des livraisons attendues ce mois-ci.

