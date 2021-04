En février, Astralwerks et Blue Note Records ont lancé Bluewerks: une série collaborative de compilations lo-fi qui fusionnent le jazz et la musique électronique à travers un éventail de thèmes et d’ambiances. Pour célébrer leur premier titre – les Bluewerks sur le thème du voyage, Vol 1: Up Down Left Right – les labels se sont associés à FabCafe à Sheung Wan, Hong Kong pour ouvrir une boutique éphémère unique.

Ouvert maintenant jusqu’au 11 avril, le pop-up Bluewerks vise à offrir une expérience immersive aux visiteurs, où ils peuvent déguster un délicieux café servi avec une bande sonore de musique lo-fi. Dans le magasin, les clients seront entourés d’un décor sur le thème de Bluewerks pendant qu’ils commandent des boissons à partir d’un menu spécial inspiré des Bluewerks. En plus des rafraîchissements, les fans peuvent acheter des dessous de verre et des cartes postales de marque gratuits et jouer avec une carte interactive, ce qui leur permet de placer des autocollants sur leurs destinations de rêve.

Le magasin organise également une promotion «recharge de boisson gratuite» sur toutes les boissons à thème Bluewerks pendant la durée de vie du pop-up. Suivez Fab Café’s Instagram pour savoir comment participer, ainsi que pour afficher les heures d’ouverture, l’emplacement et plus encore.

Sorti à la fin du mois de février, Bluewerks, Vol 1: Up Down Left Right présente de la musique d’artistes émergents de lo-fi tels que Zmeyev, Sebastian Kamae, tysu, Saib, G Mills, hiyasu et Phlocalyst. L’EP de huit titres de 17 minutes comprend également un prélude d’ouverture du DJ de BBC Radio 1, Pete Tong.

Dans une déclaration antérieure, le président de Blue Note Don était décrit les beats lo-fi comme «une forme de musique très évocatrice avec ses racines clairement implantées dans les harmoniques et les rythmes d’accords du jazz».

Le directeur général d’Astralwerks, Toby Andrews, a qualifié le genre de « mélange idéal de musique pour toutes les occasions – étudier, se détendre, se détendre et tout le reste. » De la série, a-t-il ajouté, «notre ambition est de mettre régulièrement à jour les volumes futurs et de faire de Bluewerks une destination pour l’espace, soutenue respectivement par les plus grands labels de l’électronique et du jazz.

Cliquez ici pour écouter Up Down Left Right – Bluewerks Vol. 1.