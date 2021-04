‘Blush’ est un nouveau court métrage d’animation à venir sur Apple TV +

Apple TV + a annoncé le court métrage d’animation «Blush», le premier projet issu de son vaste partenariat pluriannuel avec Skydance Animation.

«Blush» suit le voyage d’un horticulteur-astronaute échoué sur les chances de survie après avoir écrasé des terres sur une planète naine désolée. Lorsqu’un visiteur éthéré arrive, le voyageur jadis seul découvre la joie de construire une nouvelle vie et se rend compte que l’univers a livré un salut étonnant.

Écrit et réalisé par Joe Mateo («Big Hero 6»), «Blush» partage le parcours profondément personnel du conteur de guérison, d’espoir et les moments indéniablement humains d’être sauvés par l’amour. Le film est également produit par Heater Schmidt Feng Yanu (trilogie «Toy Story» et «Cars») et John Lasseter («Toy Story» et «Monsters, Inc.»).

Apple partage également plus d’informations sur son partenariat avec Skydance Animation:

«Les films et séries créés et produits par Skydance Animation seront présentés en première aux côtés de Apple Original Films, notamment le film Greyhound, nominé aux Oscars, Palmer, nominé aux Critics Choice Award et le film On The Rocks, nominé aux Golden Globe et Critics Choice. «Boys State», deux fois lauréat du Critics Choice Documentary Award et du Sundance Film Festival Grand Jury Prize, et du Critics Choice Documentary Award «Fireball: Visitors from Darker Worlds».

Apple n’a pas annoncé quand «Blush» sera présenté en première sur Apple TV +. Mardi, la société a également annoncé un nouveau documentaire sur Louis Armstrong.

Apple TV + est disponible sur l’app Apple TV sur l’iPhone, l’iPad, l’Apple TV, l’iPod touch, certains téléviseurs intelligents, les décodeurs et les jeux vidéo.

Vous pouvez en savoir plus sur tous les Apple Originals à venir sur l’Apple TV + ici.

