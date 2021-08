BLxst lance un guide organisé de Los Angeles dans Apple Maps – maintenant disponible sur iPhone, iPad et Mac ⋆ .

BLxst

*(Los Angeles, CA) – Artiste hip-hop en plein essor et icône en plein essor de la côte ouest Blxst lance son Guide de Los Angeles dans Cartes Apple.

Une carte immersive personnellement organisée par Blxst de sa ville natale, le Guide invite les fans à découvrir Los Angeles à travers les yeux du rappeur, chanteur et producteur. Capturé dans de superbes images en noir et blanc par un célèbre photographe hip-hop Travis Shinn – connu pour son travail de portrait ainsi que l’emblématique Étudiant de première année XXL couvertures, dont Blxst est un membre de la classe 2021 – l’expérience unique en son genre guidera les utilisateurs dans un voyage à travers certains des endroits préférés de Blxst à travers la ville.

« Je suis ravi de donner à mes fans un aperçu de mes endroits préférés à Los Angeles avec ce nouveau guide dans Apple Maps », déclare Blxst. “Ces entreprises, restaurants et magasins sont un excellent moyen de voir et de profiter de la ville de mon point de vue.”

Des repaires cachés locaux qui ont défini son éducation aux entreprises indépendantes et appartenant à des Noirs incontournables, Blxst’s Guide to Los Angeles couvre divers quartiers tout en mettant en lumière des restaurants, des magasins et d’autres arrêts essentiels, notamment :

Coolkicksla– un arrêt essentiel pour les amateurs de streetwear dans le quartier de Fairfax, des baskets de sport, des vêtements et des équipements

Cuisine Carrefour– une cuisine végétalienne moderne à Beverly Grove conçue par le célèbre chef Tal Ronnen

Le restaurant Earle– un restaurant incontournable qui sert des hot-dogs, des hamburgers et des alternatives végétaliennes à la communauté de Crenshaw depuis plus de trois décennies

Tatouage Énigme– le premier magasin de tatouage appartenant à des Noirs à Beverly Hills, fondé par Kat Tat de Black Ink Crew

Zone de loisirs de l’État de Kenneth Hahn– un vaste parc d’État situé dans les montagnes Baldwin Hills

Tout simplement sain– un magasin d’aliments naturels et un restaurant appartenant à une famille noire et situé à Windsor Hills

Super centre commercial Slauson– une rencontre de base et d’échange de South Central accueillant une variété de vendeurs vendant des vêtements, des bijoux et plus encore

Westfield Culver City– anciennement connu sous le nom de Fox Hills Mall, un centre commercial en plein air situé à Culver City qui abrite des magasins, des restaurants et des événements

Améliorant encore l’expérience, Blxst’s Guide to Los Angeles sera accompagné d’une campagne extérieure et numérique saisissante, créant un voyage audio et visuel à travers la ville telle que Blxst la voit.

Pour découvrir le Guide de Los Angeles de Blxst sur iPhone, iPad ou Mac, cliquez ici. Servant de pièce d’accompagnement au Guide, les fans peuvent également visiter une expérience multimédia interactive en ligne où ils seront immergés dans les sons ambiants de la ville et écouteront Blxst raconter des histoires sur chaque endroit avec ses propres mots.

À propos de Blxst

Blxst a commencé sa carrière musicale solo à Los Angeles en 2015, rappant, chantant, écrivant et produisant. De l’auto-édition de ses vidéos et de ses illustrations au mixage et à la maîtrise de son son, il a connu une course imparable, gagnant en notoriété pour ses productions et ses collaborations avec Kendrick Lamar, YG, Eric Bellinger, Mustard, G Perico, Mozzy et Russ.

L’année dernière a vu la sortie de son premier EP très attendu, No Love Lost, une vaste collection de musique émouvante inspirée des relations passées et de sa ville natale de Los Angeles. Associé à une série de vidéos cinématographiques en quatre parties pour donner vie au récit global du projet, son ambiance par excellence de la côte ouest a été acclamée par les fans, la presse et les créateurs de goût, citée par Pigeons & Planes comme « l’un des meilleurs projets de 2020. »

Avec plus de 500 millions de streams dans son catalogue, y compris le single “Chosen” avec Ty Dolla $ign et Tyga qui a accumulé plus de 95 millions de streams dans le monde, Blxst a consolidé sa position de prochain musicien incontournable de LA. Recevant les éloges de Billboard, BET, Complex, Pitchfork et plus encore, en 2021, Blxst a été annoncé en tant que membre XXL Freshman Class et artiste Amazon Breakthrough. Cet automne, Blxst entreprend sa toute première tournée nord-américaine en tête d’affiche, qui s’est vendue en moins d’une heure.

À propos des guides dans Apple Maps

Les guides sont des listes organisées par des marques et des partenaires de confiance qui offrent des recommandations sur les meilleurs endroits pour manger, faire du shopping et explorer à travers le monde. Apple Maps propose désormais des milliers de guides de marques telles que FatMap, The Infatuation, National Park Foundation, Thrillist, etc. De nouveaux guides sont publiés en permanence dans Maps et sont automatiquement mis à jour lorsque de nouveaux lieux sont ajoutés, garantissant ainsi aux utilisateurs les dernières recommandations.

De plus, les utilisateurs Apple peuvent enregistrer des lieux dans Mes guides, créer leurs propres guides personnels et les partager avec leurs amis et leur famille lors de la planification d’un voyage.

Pour afficher les guides sur iPhone, iPad ou Mac, ouvrez simplement le lien sur cet appareil. Les utilisateurs Apple peuvent également découvrir les choix de l’éditeur ou parcourir tous les éditeurs de guides en appuyant sur la barre de recherche lorsqu’ils ouvrent l’application Maps.

