BMC va commencer la marche du patrimoine dans la région de Grant Road à Mumbai ; Voici tout ce que vous devez savoir

Le BMC va dépenser environ Rs 1,5 crore sur ce projet (Photo: IE)

La Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a prévu de lancer une promenade du patrimoine dans la région de Grant Road afin de promouvoir le tourisme patrimonial. Il a proposé de remodeler un tronçon d’environ 1 km de Pandita Ramabai Marg à August Kranti Maidan. La tâche de béatification consisterait à réparer les sentiers avec des pavés pour donner un aspect patrimonial. Des lampes patrimoniales seront également installées, similaires à celles utilisées près de la zone Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, ainsi que des diviseurs de route – qui seront également conçus.

Cet endroit a déjà plusieurs lieux historiques comme Mani Bhavan, Arya Samaj Mahila Hostel, August Kranti Maidan, Pandita Ramabai Girls Hostel, Arya Samaj Mahila Hostel, St Columba High School situé dans un rayon d’un kilomètre. Une fois le processus terminé, l’organisme civique se fera aider par des guides touristiques pour organiser des promenades du patrimoine principalement le week-end.

Nous prévoyons de créer des peintures murales du Mahatma Gandhi sur le mur et une petite porte, explique Prashant Gaikwad, commissaire municipal adjoint, D ward (Malabar Hill, Grant Road). Il a poursuivi en disant: «Nous contacterions les organisations qui organisent des promenades du patrimoine le week-end. La région est riche en histoire et sa propre histoire. Les pavés contribueront à donner un aspect patrimonial aux sentiers de cette région », a-t-il déclaré à The Indian Express. Il a également ajouté que « Labournam Road » fera également partie de cette promenade patrimoniale.

Autres lieux historiques célèbres

L’endroit regorge de lieux historiques remarquables tels que August Kranti Maidan (connu pour le mouvement Quit India lancé par le Mahatma Gandhi le 8 août 1942) contre les Britanniques. Mani Bhavan est également là qui était le centre de la lutte de l’Inde pour la liberté et le lieu a abrité le Mahatma Gandhi pendant le combat. L’endroit est actuellement un musée. Arya Samaj Mahila Hostel et Pandita Ramabai Girls Hostel ont toutes deux une importance particulière car elles sont associées à Pandita Ramabai, une réformatrice sociale et universitaire en sanskrit, qui a travaillé dur pour l’autonomisation et l’éducation des femmes en Inde.

Coût du projet et autres détails importants

Selon les sources médiatiques, le BMC va dépenser environ Rs 1,5 crore sur ce projet. L’organisme civique a également réinvité l’appel d’offres pour rechercher plus de réponses car initialement le projet n’a reçu qu’une seule réponse.

Le travail d’embellissement prendra trois mois à compter du jour de l’ordre de travail délivré à l’entrepreneur pour son achèvement.

