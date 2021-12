BMG achète l’intégralité du catalogue enregistré de Mötley Crüe dans le cadre d’un accord massif

Mötley Crüe en concert en 2012. Crédit photo : Bjornsphoto

À la suite d’accords de propriété intellectuelle très médiatisés avec Mick Fleetwood, Tina Turner et d’autres artistes éminents, BMG a conclu sa « plus grande acquisition de catalogue unique » à ce jour en achetant le catalogue enregistré de Mötley Crüe.

BMG a dévoilé la pièce massive cet après-midi, indiquant d’emblée que la transaction qui aurait été de 90 à 150 millions de dollars – le chiffre précis n’a pas été révélé publiquement – englobe le catalogue « complet » enregistré du groupe de rock de 40 ans. Depuis son arrivée sur la scène avec Too Fast for Love en 1981, Mötley Crüe a sorti un total de neuf albums studio, dont le plus récent, Saints of Los Angeles, est devenu disponible pour les fans en 2008.

Parmi les nombreux morceaux populaires du groupe trois fois nominé aux Grammy Awards, citons « Kickstart My Heart » (1989), « Dr. Feelgood » (1989), « Wild Side » (1987) et « Girls, Girls, Girls » (1987), dont les deux premiers sont apparus sur Dr. Feelgood et les deux derniers dans le cadre de Girls, Girls, Filles. (Nikki Sixx, qui a écrit chacune des chansons, a vendu son propre catalogue à Hipgnosis en septembre 2020.)

Le rachat du catalogue Mötley Crüe de BMG comprend également les «albums live et compilations» du célèbre groupe, relayés par la société berlinoise, tels que Live: Entertainment or Death en 1999 et Carnival of Sins Live en 2006. Sur ce front, BMG a également noté que Mötley Crüe est sur le point de lancer une tournée des stades l’été prochain, et que « l’équipe de catalogue mondial primée de la société entreprendra son plan de re-promouvoir le travail du groupe à partir de 2022 ».

Abordant l’accord dans un communiqué, Thomas Scherer, président du répertoire et du marketing de BMG pour New York et Los Angeles, a reconnu que Mötley Crüe était propriétaire de ses enregistrements principaux depuis un certain temps.

« Avec une direction experte à la barre », a déclaré Scherer, « Mötley Crüe possède depuis longtemps ses propres enregistrements. C’est un honneur et un privilège pour BMG de se voir confier ce catalogue. Ils correspondent parfaitement à notre expertise numérique et physique mondiale dans le rock. »

Et le PDG de BMG, Hartwig Masuch – dont la société s’est associée en mars à KKR pour poursuivre conjointement les achats par catalogue – a ajouté dans un communiqué : « C’est plus qu’une simple transaction importante. C’est un nouveau chapitre pour un catalogue extraordinaire. Peu de groupes comprennent le mythe et la magie du Rock comme Mötley Crüe.

« Dans un marché d’acquisition de droits de plus en plus concurrentiel, les artistes doivent être convaincus qu’un acheteur fera la bonne chose avec leur travail. Je suis ravi que Mötley Crüe ait décidé que BMG sera le meilleur gardien de leur carrière musicale », a conclu Masuch, 67 ans.

Concernant les nuances de ce « marché d’acquisition de droits de plus en plus concurrentiel », des milliards ont afflué dans la propriété intellectuelle musicale depuis le début de 2020, et la tendance ultra-coûteuse montre peu de signes de ralentissement.

Avec des ventes de plusieurs millions de dollars de Bruce Springsteen, Sting et de la succession de David Bowie qui seraient en préparation, le mois de novembre à lui seul a permis de conclure des accords de catalogue impliquant l’auteur-compositeur-producteur Dallas Austin et la succession du batteur de Toto Jeff Porcaro.