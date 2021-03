BMG annonce des revenus stables en 2020 alors que les baisses physiques et les bénéfices numériques augmentent

Après avoir annoncé une performance financière record au cours des six premiers mois de 2020, BMG a enregistré une légère augmentation des revenus d’une année à l’autre tout au long de 2020, selon un rapport de résultats récemment publié.

Le label de 13 ans et les revenus spécifiques de l’éditeur ont été mis en lumière dans la répartition des bénéfices 2020 de sa société mère, le conglomérat allemand Bertelsmann. À titre de référence, BMG a rapporté quelque 330,33 millions de dollars (282 millions d’euros) au premier et au deuxième trimestre de 2020 – ce qui représentait une hausse de 4,8% par rapport à la même période en 2019 et était le maximum qu’il avait gagné au cours des six premiers mois de chaque année à ce jour. .

Néanmoins, le chiffre d’affaires total de 2020 s’est terminé à 705,30 millions de dollars (602 millions d’euros), contre 702,96 millions de dollars / 600 millions d’euros en 2019, en partie en raison de l’impact de la pandémie sur les tournées et les ventes physiques. BMG a dévoilé le mois dernier une «restructuration stratégique» destinée à aider l’entreprise à «sortir de la pandémie» en 2021, mais pour référence, le chiffre d’affaires 2018 de l’entité s’est élevé à 638,64 millions de dollars (545 millions d’euros), contre 594,11 millions de dollars (507 millions d’euros). ) en 2017.

La part du lion du revenu total de 2020, 92,8%, est attribuable aux «droits et licences» de BMG, les 7,2% restants étant attribuables aux «produits et marchandises propres» de l’entreprise basée à Berlin. Les sources numériques ont produit 60% de la somme, soit une augmentation de 4% par rapport à 2019.

Et au niveau régional, près de la moitié du chiffre d’affaires de BMG 2020 provenait des États-Unis, contre 13,7% du Royaume-Uni, 7,5% de l’Allemagne, 8,3% de la France, 11,9% des autres États européens et 8,7% de tous les autres pays.

La section BMG du rapport sur les résultats de Bertelsmann met ensuite en évidence certaines des mesures clés prises par la société de musique au cours de l’année, notamment la signature de contrats d’édition renouvelés avec Keith Richards et Mick Jagger, l’acquisition du catalogue enregistré de Mick Fleetwood, un partenariat avec l’équipe de France de football Olympique de Marseille, l’achat d’une participation majoritaire dans le promoteur de concerts allemand Undercover GmbH, et plus encore.

De plus, «Made to Love» de Xiao Zhan, que les auteurs-compositeurs de BMG ont écrit, était «la piste numérique la plus vendue de l’histoire de la musique chinoise, générant 25,5 millions de téléchargements en 24 heures».

Plus tard, Bertelsmann a indiqué dans la section «opportunités» spécifique à la division de son rapport sur les résultats que «BMG se concentre sur la croissance organique grâce à la signature d’artistes et d’auteurs-compositeurs supplémentaires.

«Il peut aussi y avoir des opportunités d’acquisitions sélectives de catalogues musicaux», poursuit le texte, sans toutefois reconnaître que BMG et KKR ont annoncé la semaine dernière un accord de collaboration sur les investissements dans la propriété intellectuelle de la musique. «La pénétration croissante du marché international des services de diffusion de musique par abonnement offre des opportunités pour développer les marchés de la musique enregistrée et de l’édition musicale.»

De solides performances numériques ont également contribué aux gains de bénéfices d’une année à l’autre pour Warner Music, Sony Music et Universal Music, ce dernier arrivera en bourse avant 2022, par Vivendi.