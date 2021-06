BMG enterre la hache de guerre avec Roblox et signe un partenariat de licence majeur

in

BMG a signé un accord de licence majeur avec la société Roblox, résolvant les réclamations antérieures sur la musique contrôlée par BMG.

Roblox fait l’objet de plusieurs poursuites en matière de licences musicales, mais au moins, BMG ne respire plus. Un consortium d’éditeurs de musique aux États-Unis, dirigé par la National Music Publishers Association, a poursuivi la société pour 200 millions de dollars.

Le procès demande “pas moins de 200 millions de dollars pour l’exploitation sans vergogne de la musique par Roblox sans licences appropriées”, a déclaré la NMPA dans un communiqué lors du lancement du procès. “Le procès garantira que les auteurs-compositeurs sont entièrement payés pour leurs œuvres sur la plate-forme et que Roblox prend au sérieux ses obligations envers ceux qui ont rendu son service si populaire et rentable.”

Le partenariat apportera « la vision de BMG au métaverse Roblox », selon BMG. « Notre partenariat avec BMG leur permettra de faire ce qu’ils font le mieux ; c’est pour donner à des talents incroyables de nouvelles façons d’atteindre et d’engager les fans, et de créer de nouvelles opportunités commerciales innovantes », a déclaré Jon Vlassopulos, vice-président et responsable mondial de la musique chez Roblox.

« Roblox a transformé l’expérience de jeu pour des millions de personnes et s’avère un moyen puissant d’initier les nouvelles générations à la musique qu’elles aiment. Nous sommes ravis de saisir les opportunités que Roblox présente », a déclaré Christopher Ludwig, vice-président des partenariats et de la stratégie numériques mondiaux de BMG.

C’est certainement vrai pour la tranche d’âge des « préadolescents » que l’industrie de la musique courtise si désespérément. La popstar Ava Max a organisé une soirée de lancement d’album dans le monde de Roblox. La rencontre virtuelle des fans a transformé les joueurs de Roblox en fans d’Ava Max et a ouvert la voie à plus.

1.156 joueurs uniques se sont présentés à la soirée de lancement de l’album d’Ava Max. Le nombre maximal de joueurs simultanés était de 166 620 personnes – la taille d’un grand festival de musique comme Coachella. Roblox veut se faire une scène de jeu vidéo avec du divertissement musical en direct, un peu comme Fortnite.

La première partie consiste à conclure des accords de licence pour la musique sur la plate-forme. “Notre notion d’un concert virtuel, selon nous, doit avoir un artiste virtuel, une scène virtuelle, un public virtuel”, a déclaré Vlassopulos à Digital Music News lors de la discussion sur le développement de la stratégie musicale de Roblox.

Roblox se dit surpris et déçu par la décision de la NMPA d’intenter une action en justice. La société affirme que le litige représente un malentendu fondamental sur le fonctionnement de la plate-forme Roblox.

Le PDG de la NMPA, David Israelite, a répondu : « avoir des accords avec certains labels et éditeurs pour organiser des événements musicaux n’est en aucun cas juridiquement adéquat lorsque vous exploitez une plate-forme massive à laquelle la musique fait partie intégrante ».