BMG et KKR dévoilent un accord de collaboration sur les investissements dans la propriété intellectuelle dans le domaine de la musique

BMG et Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ont annoncé qu’ils «uniraient leurs forces» pour acquérir la propriété intellectuelle de la musique – tout en continuant à opérer de manière indépendante, sans déployer une coentreprise.

La filiale Bertelsmann, dont le siège est à Berlin, et la société d’investissement basée à New York ont ​​révélé leur partenariat ce matin, dans un communiqué officiel envoyé par courrier électronique à Digital Music News. Dans le cadre de cette collaboration, les entités «uniront leurs forces pour poursuivre l’acquisition de musique enregistrée, d’édition musicale et d’autres droits musicaux», selon ce message d’annonce.

Et bien que le communiqué ne décrive pas les nuances financières et logistiques de l’accord, il précise que les entreprises tireront parti de «la connaissance approfondie du secteur et des capacités mondiales de BMG pour maximiser la valeur pour ses artistes» ainsi que du «vaste réseau, ressources et expérience approfondie en tant qu’investisseur dans les principales entreprises de musique, de numérique, de médias et de contenu. »

En ce qui concerne ce dernier, KKR a acheté en janvier une participation majoritaire dans le catalogue d’environ 500 titres du chanteur principal de OneRepublic Ryan Tedder, environ six mois après avoir dirigé un investissement de 48 millions de dollars dans la bibliothèque libre de droits Artlist. Toujours en janvier, BMG a acquis le catalogue de plus de 300 titres enregistrés du cofondateur et batteur de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood.

Il reste à voir quelle musique IP BMG et KKR achèteront en premier dans le cadre de l’accord, mais les parties soulignent dans le communiqué que leur «nouvelle relation n’implique aucun transfert ou vente de capitaux propres dans BMG ou la formation d’un joint-venture entre KKR et BMG. » KKR a acquis une participation dans BMG au moment de sa fondation en octobre 2008, et BMG a ensuite racheté la participation en 2013.

À propos de l’accord de son entreprise axé sur le catalogue avec KKR, le PDG de BMG, Hartwig Masuch, a déclaré: «Notre partenariat précoce avec KKR nous a aidés à devenir rapidement la première nouvelle société de musique internationale de l’ère du streaming à gagner la confiance d’artistes et d’auteurs-compositeurs avec un excellent service et les niveaux du 21e siècle. d’équité et de transparence.

«Cette nouvelle relation avec KKR offrira aux artistes et aux auteurs-compositeurs une maison bien financée et financièrement stable pour leurs actifs musicaux, avec la certitude que leurs chansons et enregistrements seront gérés de manière professionnelle et respectueuse.»

Un nombre important d’entreprises et de professionnels de la finance ont récemment décidé d’acquérir des catalogues – et comme le démontre cet accord récemment annoncé entre BMG et KKR, la hausse des investissements dans la propriété intellectuelle dans le domaine de la musique montre peu de signes de ralentissement.

Lundi, Iconic Music Group d’Irving Azoff a révélé qu’il avait acquis l’intégralité du catalogue enregistré de Linda Ronstadt, environ un mois après la conclusion d’un contrat massif avec The Beach Boys.