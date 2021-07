BMG et SESAC Digital Licensing étendent leur partenariat pour l’Asie du Sud-Est et l’Australie/Nouvelle-Zélande, administré par Mint

BMG et SESAC Digital Licensing ont élargi leur partenariat pour inclure de nouveaux accords de licence pour l’Asie du Sud-Est, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’expansion fait suite à un accord pour le marché indien conclu en 2019. SESAC Digital Licensing négociera au nom des accords de licence BMG avec des fournisseurs de services en ligne internationaux sur leurs marchés respectifs. Le partenariat permettra à BMG de collecter et de fournir des revenus de manière plus transparente et efficace à ses clients éditeurs.

« Nous sommes ravis de franchir les prochaines étapes avec BMG alors que nous poursuivons notre croissance à la fois en Asie du Sud-Est et dans la région ANZ », a déclaré Alexander Wolf, président d’International, de SESAC et de l’agence Harry Fox. « La collaboration offrira non seulement des gains d’efficacité au sein des territoires, mais elle apportera également de la valeur aux clients de BMG avec des paiements de redevances plus rapides via Mint. »

Mint Digital Services est une alliance entre l’organisation américaine de droits musicaux SESAC et la société suisse de droits d’auteur SUISA. Mint administre les accords de licence pour les services en ligne en s’appuyant sur une base de données qui comprend plus de 20 millions d’œuvres musicales documentées. Le service est l’un des principaux administrateurs de licences d’utilisation de compositions musicales dans des services de musique en ligne pour le compte d’éditeurs, d’organisations de gestion collective ou d’entités de gestion indépendantes.

Les auteurs-compositeurs représentés dans ce partenariat de licence élargi BMG et SESAC incluent Sir Ringo Starr, Bruno Mars, Bebe Rexha, Mick Jagger, Keith Richards, Camille Purcell, Cat Stevens, Jess Glynne, George Ezra, Aphex Twin, Bring Me The Horizon, Lenny Kravitz, Gossip et The National.

Outre le répertoire anglo-américain de BMG, l’accord en Australie comprend également la puissance des stars locales avec des clients d’édition BMG au succès mondial, notamment Crowded House, Wolfmother, Alison Wonderland, JET, Peking Duk, What So Not, Ladyhawke, Cut Copy, Tyron Hapi et de nombreux d’autres artistes multi-platine.

Le partenariat de licence BMG/SESAC Inde a été conclu en février 2019 pour l’octroi de licences numériques et l’administration du répertoire anglo-américain de BMG.

L’accord a permis d’amener le catalogue BMG à plus de 1,3 milliard de fans de musique indiens, administré par Mint. Le nouvel accord élargi amène le partenariat de licence à travers l’Asie du Sud-Est et la région ANZ et augmentera considérablement la portée du catalogue.

« Avec SESAC et Mint, nous avons trouvé un partenaire idéal pour l’administration des licences numériques et des redevances dans ces régions en croissance rapide », déclare Ben Katovsky, COO de BMG. « Nous recherchons continuellement les meilleures opportunités numériques pour nos clients et sommes ravis de leur offrir un service encore meilleur grâce à ce nouveau partenariat. »