BMG rapporte des bénéfices record sur HY au milieu du streaming en cours et de la croissance du vinyle

Au cours du premier semestre de 2021, BMG a généré un montant record de 296 millions d’euros (environ 349,34 millions de dollars au taux de change actuel), avec une hausse des bénéfices enregistrés due au streaming ayant compensé un plateau des revenus d’édition, selon une analyse financière récemment publiée du label. et la maison mère de l’éditeur Bertelsmann.

Les opérations de BMG, dont le siège est à Berlin, au cours des premier et deuxième trimestres 2021 ont représenté environ 350 millions de dollars des 10,27 milliards de dollars (8,7 milliards d’euros) de chiffre d’affaires total de Bertelsmann, contre environ 332,84 millions de dollars (282 millions d’euros) au cours de la même période en 2020. De plus, le premier semestre 2021 de BMG les bénéfices, comme ce fut également le cas pour ceux publiés au premier semestre 2020, représentent la “meilleure performance du premier semestre à ce jour” de la société de musique de 13 ans.

Comme on pouvait s’y attendre, le streaming – qui a aidé chacun des trois grands labels à connaître une croissance des revenus à deux chiffres d’une année sur l’autre en 2021 – a joué un rôle clé dans les performances de BMG tout au long de 2020 ainsi qu’au premier semestre 2021.

Du début janvier à la fin juin, les revenus de streaming de BMG “à taux de change constant” ont augmenté de 31,6% du côté enregistré et de 13,3% du côté de l’édition, contre la même tendance en 2020, selon les plus hauts responsables de l’entreprise. Par division, l’édition musicale a représenté 62,9% des bénéfices de BMG S1 2021 (219,73 millions de dollars), les 37,1% restants (129,60 millions de dollars) étant enregistrés.

Et en termes de contributions du streaming aux totaux, 77 % des revenus enregistrés de BMG au premier semestre 2021 (99,80 millions de dollars) dérivés du numérique, contre 53 % pour l’édition (116,46 millions de dollars) et 62 % pour l’entreprise dans son ensemble (216,59 millions de dollars).

Les meilleures pistes de streaming de BMG au cours des premier et deuxième trimestres 2021 incluent « Banana » de Conkarah (qui a connu une solide performance commerciale au cours du premier semestre 2020), « Riot » d’Hollywood Undead et « Toy » de Netta, lauréat de l’Eurovision. De plus, parmi les « meilleurs projets enregistrés » de BMG de la période figurent des œuvres du trio pop AJR (qui a retiré plus de 645 millions de flux mondiaux, selon le rapport sur les bénéfices), Mick Fleetwood & Friends et le dernier projet d’enregistrement de Van Morrison, volume 1 .

Les principaux projets de la division édition de BMG au cours du premier semestre 2021, d’autre part, incluent Khaled Khaled de DJ Khaled, Stay High d’Ufo361 et l’album éponyme de Helloween, ces deux dernières œuvres étant en tête des charts en Allemagne.

BMG profite également de la résurgence continue du vinyle, selon la ventilation des bénéfices, car le format à croissance rapide au premier semestre 2021 a dépassé les CD en valeur de vente pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise.

Les plus hauts responsables ont également indiqué que leur entreprise avait fabriqué au nord d’un million de disques vinyle (une augmentation de 114% en glissement annuel) au cours des six premiers mois de 2021, les meilleurs albums de BMG comprenant Joe Strummer’s Assembly, No Gods No Master de Garbage et Paranoid de Black Sabbath. .

Au milieu de cette croissance considérable, BMG a ajouté 255 membres à son équipe – apparemment depuis le début de la pandémie de COVID-19, il convient de le noter, et pas uniquement au premier semestre 2021 – avec un effectif de 1 001 employés au 30 juin.

Enfin, en ce qui concerne le partenariat d’investissement axé sur le catalogue que BMG et KKR ont signé en mars, les sociétés ont finalisé leur première acquisition de propriété intellectuelle, selon le rapport sur les résultats – bien que le texte ne divulgue pas les détails de l’accord, et on ne sait pas quand ces détails seront être annoncé publiquement. Cependant, quatre autres transactions sont «en due diligence» et les entités ont établi un pipeline de 71 achats potentiels de propriété intellectuelle, d’une valeur globale de plus de 1,18 milliard de dollars (1 milliard d’euros).

Plus tôt ce mois-ci, Carlos Santana a signé avec BMG pour sortir son prochain album studio, et la société allemande a élargi en juillet son partenariat avec la SESAC pour inclure l’Asie du Sud-Est et l’Océanie.