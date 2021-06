BMG renouvelle son méga-accord d’édition Netflix pour les droits musicaux ex-américains

Netflix et BMG ont renouvelé leur accord international de droits exclusifs d’édition musicale.

Les deux sociétés ont conclu un accord similaire en 2017, et cet accord poursuivra ce partenariat. En vertu de cet accord, BMG est le partenaire musical exclusif de Netflix en dehors des États-Unis. BMG gérera les droits et redevances mondiaux des films et séries originaux de Netflix. L’équipe de BMG travaillera avec Netflix pour enregistrer efficacement de la musique sur son service, accélérer les paiements internationaux de redevances et identifier de nouvelles opportunités de revenus.

« BMG a été pour nous un partenaire exceptionnel – à la fois un tiers de confiance et un innovateur dans l’administration des droits musicaux. Cet accord nous permettra de continuer à fournir un soutien exceptionnel à la production à nos créateurs tout en offrant la meilleure musique à nos membres du monde entier », a déclaré Dominic Houston, vice-président de Netflix, Music Legal.

« Lorsque la société de divertissement la plus avertie au monde sur le plan technologique choisit votre plate-forme pour gérer ses précieux droits musicaux, c’est une approbation. Nous sommes ravis de prolonger notre collaboration fructueuse avec Netflix », a déclaré Hartwig Masuch, PDG de BMG.

Netflix compte plus de 204 millions d’abonnés payants à travers le monde dans 190 pays. BMG est l’un des plus grands éditeurs de musique au monde et gère les droits musicaux pour une grande variété de partenaires. L’accord BMG et Netflix pour la publication comprend la partition, les signaux de transition, les thèmes et les chansons vedettes pour tout le contenu appartenant à Netflix.

L’argumentaire concurrentiel s’est concentré sur les processus et la technologie, BMG soulignant sa capacité à rassembler une équipe mondiale chargée des droits et des redevances travaillant ensemble pour assurer un enregistrement efficace, accélérer les paiements internationaux de redevances, identifier de nouvelles approches de suivi des revenus et fournir un accès à la plate-forme technologique de BMG. avec des API pour le partage de données et d’informations.

Netflix rejoint ITV et Fremantle Media dans la liste croissante de clients de cinéma et de télévision de BMG, avec Amblin Partners, la société de création de contenu dirigée par Steven Spielberg, la société cinématographique d’inspiration sociale Participant Media, les réseaux de télévision américains AMC Network et Turner Broadcasting (TBS), américain société cinématographique indépendante et distributeur Global Asylum et Som Livre de Rede Globo.

Comme tous les clients de BMG, Netflix bénéficiera de la plate-forme de gestion des droits basée sur le cloud de BMG, d’une cote de sécurité et d’une technologie de redevance de pointe qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour optimiser la correspondance.