BMI annonce un chiffre d’affaires record pour l’exercice 21 grâce à une croissance numérique à deux chiffres

Broadcast Music, Inc. (BMI), dont le siège est à New York, a annoncé que son exercice 2021 avait généré un chiffre d’affaires record de 1,409 milliard de dollars, dont plus d’un milliard de dollars provenaient de licences nationales.

L’organisation des droits d’exécution (PRO), âgée de 82 ans, a détaillé ses spécificités financières de l’exercice 2021 récemment terminé dans un communiqué officiel qui a été envoyé par courrier électronique à DMN. Le chiffre d’affaires total de 1,409 milliard de dollars susmentionné sur la période de 12 mois a marqué une augmentation de sept pour cent d’une année sur l’autre – bien que BMI ait l’intention de déclarer le chiffre à seulement 1,361 milliard de dollars « en raison des nouvelles directives comptables ASC 606 » adoptées au cours de l’exercice 2021. .

“Les directives comptables ASC 606 ont modifié les politiques de reconnaissance des revenus de BMI”, précise le document sur ce dernier front. “En conséquence, tous les revenus gagnés par BMI au cours d’un exercice précédent, mais qui ont été collectés et distribués au cours de l’exercice en cours, ne sont pas pris en compte dans le total des revenus déclarés finaux”, le changement ayant principalement eu un impact sur le numérique plus lent. et les revenus internationaux.

De même, le pivot ASC 606 « n’a eu aucun impact sur » le record de 1,335 milliard de dollars que BMI a distribué aux compositeurs, auteurs-compositeurs et éditeurs au cours de l’exercice 2021. La somme représente une amélioration d’environ 102 millions de dollars et de huit pour cent par rapport à l’exercice 2020, qui, malgré l’impact économique de la pandémie, a également généré des redevances sans précédent. De plus, le total de la distribution en pourcentage des revenus a légèrement augmenté par rapport à 2020, à environ 94,7 %.

Les 1,335 milliard de dollars que BMI a distribués aux créateurs membres comprennent des redevances nationales et internationales ainsi que des « accords directs que BMI gère pour ses clients éditeurs et fournisseurs de services numériques ». Ces accords directs ont généré 85 millions de dollars au cours de l’exercice 2021 (en hausse de 14 millions de dollars en glissement annuel), selon les supérieurs hiérarchiques, et ont représenté environ 6% des revenus globaux de BMI au cours de la période.

La ventilation de la tranche de licence nationale de 1 milliard de dollars par segment, une augmentation de 47% d’une année sur l’autre du numérique, à 448 millions de dollars (423 millions de dollars selon l’ASC 606), a permis de compenser une baisse de 11% en glissement annuel des revenus de licence multimédia. , qui est « comprenant le câble et le satellite, la radiodiffusion et la télévision » et a atteint 469 millions de dollars. Au sein du total, les revenus du câble et du satellite « sont restés le plus gros contributeur », à 269 millions de dollars (« essentiellement stable » par rapport à l’exercice 2020), tandis que la radio a subi une baisse de 50 millions de dollars en glissement annuel (à environ 105 millions de dollars) et la télévision a chuté de six pour cent en glissement annuel, à 95 millions de dollars.

Enfin, les revenus du secteur des licences générales – composé d’établissements publics comme les bars, les restaurants et les gymnases – ont terminé à 127 millions de dollars, en baisse de 2% par rapport à la fenêtre de 12 mois précédente. Cependant, il convient de mentionner que le total de 2020, en raison des fermetures généralisées résultant des mesures de verrouillage du COVID-19, a chuté de 23% par rapport à 2019.

Le chiffre d’affaires international de BMI, pour sa part, a augmenté de 4% par rapport à l’exercice 2020, pour atteindre 365 millions de dollars. De plus, BMI a ajouté 120 000 auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs à ses rangs au cours de l’année – dont Benny Blanco et Steven Van Zandt – pour un total de 1,2 million de membres, par sortie. Le PRO a également traité 1,98 billion de performances – en hausse de 13 % en glissement annuel – dont 1,95 billion de lectures numériques.

Malgré les effets de grande envergure de la pandémie, les collections 2020 de l’ASCAP ont augmenté de 53 millions de dollars par rapport à 2019, tandis que SoundExchange a vu ses redevances 2020 augmenter de 4% par rapport à l’année précédente.